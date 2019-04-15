Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

UÇURUMLARDAN GEÇEREK GELİRİM SANA

Yusuf Alper, “Uçurumlardan Geçerek Gelirim Sana” çalışmasında Ataol Behramoğlu ve şiirini psikodinamik açıdan ele alarak ilginç yaşanmışlıklar ve dinamiklerle edebi bir bakış açısıyla inceliyor...

Uçurumlardan Geçerek Gelirim Sana

Yusuf Alper

Tekin Yay.

S.: 160

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KIŞLA

Diyarbakır, Ağrı, Çukurca gibi bölücü terörün yoğun olduğu yerlerde teröre karşı mücadelede önemli görevler üstlenen, bu esnada PKK’nın mayınlı saldırısında yaralanan Gazi Yarbay Ufuk Gökmen’in, gözünü kırpmadan vatan için kendini feda eden kahramanları konu edinen bu romanını da daha önce yayımladığımız “Zafer Mümkün” gibi beğenerek okuyacağınızı umuyoruz.

Kışla

Ufuk Gökmen

İrfan Yay.

S.: 24

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KAYIP KENTİN YAKIŞIKLISI

"soğuk ve şehirlerarası

otobüslerde vazgeçtim

çocuk olmaktan

ve beslenme çantamda

otlu peynir kokusuydu babam..."

Ezber ettiğimiz Yılmaz Erdoğan şiiri... Şimdi İnkılap Kitabevi, "Kayıp Kenrin Yakışıklısı" ile birlikte "Sahiler Düş, Düşler Sahi" ve "Anladım"ı yeni kapağıyla yeniden sunuyor...

Kayıp Kentin Yakışıklısı

Yılmaz Erdoğan

İnkılâp Kitabevi

S.: 80

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BEN, BEN NÜ

Sözüm ona ben toplumun eğitimli, özgür, hatta marjinal bir yüzünü temsil ediyorum. Peki ya gördüğüm şiddete susmamı neyle açıklayacağız? “Sevgi”, “cinsellik” ve “şiddet” zihnimde hep kol kola gezmiş. Bir araya gelmemesi gereken bu üç kavramın kurbanı olduğumu anladığımda, zaten çoktan etlerim çürümüş, kalbim kırıklarla dolmuş ve zihnim bulanmıştı. Çocukluğumdan beri böyle öğrenmiş, bunun üzerine inşa etmişim kendi gerçeğimi. Yanlış yapmışım. En büyük yanlışım ise şiddeti kabullenmek olmuş..

Ben, Ben Nü

Bennu Gerede

Destek Yay.

S.: 216

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BEŞİKTAŞ'IN DERVİŞİ SÜLEYMAN SABA

Bu kitapta sadece Süleyman Seba değil, onun yaşamının bütün önemli kilometre taşlarının tanıkları olan 100’den fazla isim de Seba’yı anlattı.

Beşiktaş'ın Dervişi Süleyman Saba

Rıdvan Akar

İnkılâp Kitabevi

S.: 304

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RUHA DOKUNAN PATİLER

Bu kitapta yer alan, çoğu gerçeğe dayanan sımsıcak öyküler, kedi ve insan ilişkisine ve bu iklimde gelişen güzel duygulara birer vurgu niteliğinde. Vefa, sadakat, asalet, karakter sahibi olmak, sevgi, iyilik ve en önemlisi de merhameti eksenine alıyor. Elbette başrolde yer alan kedilere hakkını teslim ederek…

Ruha Dokunan Patiler

Çetin Oranlı

Hayykitap

S.: 96

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EVSEL DÖNÜŞÜM

Süreyyya Evren, Türkçe edebiyatın en şaşırtıcı ve çalışkan sihirbazlarından biri. Evsel Dönüşüm (Toplu Öyküler 1990-2019), onun kaleminden çıkmış sayısız tavşan barındırıyor.

Evsel Dönüşüm

Süreyyya Evren

Can Yay.

S.: 480

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BOTTER APARTMANI

İstanbul’un en eski ve etkileyici apartmanlarından biri olan Botter Apartmanı’nın katları arasında gezinirken, zamanın sınırlarını aşarak birbirini etkileyen yaşamlara dokunacak, geçmişte deneyimlenip, artık gücünün kalmadığı sanılan travmaların hâlâ türlü yollarla insanların hayatına sızmasına tanıklık edeceksiniz.

Botter Apartmanı

Ayşe Övür

Remzi Kitabevi

S.: 208

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BEN KİMİM

Eğer gerçekleri duymaya hazırsanız ve duyduklarınızı sindirebilecek olgunluktaysanız yazdıklarımı okuyun. Ancak mutlu sonla biten ıvır zıvır masallardan hoşlanıyorsanız, kitabı elinizden bırakın. Hatta isteyenler yakabilir! Ters köşelerden, ani şoklardan ve beklenmedik sürprizlerden hoşlananlar! Sizler lütfen benimle gelin. Sayfaların içinde birlikte kaybolalım. Tabii ki yazdıklarım birilerinin eline ulaşıp kitap haline getirilebilirse...

Ben Kimim - Tımarhane 2

Selami Genli

Bilgi Yay.

S.: 132

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HATIR

Bu kitapta, insanın, kuşun, yılanın, rüzgârın, yalnız dağın, sessizce akan kanlı ırmağın, bir halkın dinmeyen uğuldayışı var; insanın, hayvanın, toprağın hikâyeleri. Hiçbiri unutulmasın diye yazıldı. Onlar için, bizden sonra kalacaklar için, hepsinin ayrı ayrı hatırı için...

Hatır - İnsan, Hayvan, Toprak

Hüseyin Aygün

Arketip Yay.

S.: 268

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BENLİK MİLADI

Bir genç kızın kanser olduğunu öğrenmesinin ardından başından geçen olayların anlatıldığı ve bir tür benliğini bulma serüvenine dönüşen bu roman; okuyucuları sarsacak nitelikte bir eserdir. Tedaviyi reddeden genç kız, ilacının yaşamın kendisinde ve aşkta olduğunun farkına varacaktır.

Benlik Miladı

Pelin Zeplin

Arketip Yay.

S.: 320

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BİLMEK İSTEMEDİĞİM ŞEYLER

Bilmek İstemediğim Şeyler, George Orwell’in 1946 tarihli Neden Yazıyorum? adlı denemesine, çağdaş edebiyatın ödüllü yazarlarından Deborah Levy’nin verdiği feminist bir cevap. Levy çıkış noktası olarak Orwell’in yazma nedenlerini alsa da, apartheid Güney Afrika’sında geçen çocukluğu, İngiltere’ye göçtüğü gençlik yılları ve her şeyi bırakıp İspanya’ya kaçtığı orta yaş krizini ender bir içtenlikle anlatırken bambaşka bir üslup ve bakış açısı yakalıyor.

Bilmek İstemediğim Şeyler

Deborah Levy

Everest Yay.

S.: 104

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Damla Karakuş

[email protected]

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