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ABD'nin Suriye'deki hava operasyonları da sona eriyor

ABD'li yetkililer, Suriye'den çekilme emrinin, aynı zamanda hava harekatlarını da kapsadığını belirtti.

REUTERS | 20.12.2018 - 16:42..
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Reuters'ın ABD'li yetkillere dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme emrinin, hava harekatlarının da biteceği anlamına geldiğini duyurdu.

ABD'nin Suriye'deki hava operasyonları da sona eriyor

SURİYE'DEKİ VARLIK SONA ERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekilme hakkındaki tutumu, bölgede yürütülen tüm operasyonel faaliyetlerin duracağı anlamına geliyor.

Özellikle askerlerin çekilmesiyle, kara operasyonlarının durdurulacağı kesinleşirken, koalisyon birlikleri ile yürütülen hava operasyonlarının geleceği de tartışma konusu olmuştu.

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