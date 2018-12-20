ABD'nin Suriye'deki hava operasyonları da sona eriyor

Reuters'ın ABD'li yetkillere dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme emrinin, hava harekatlarının da biteceği anlamına geldiğini duyurdu.
SURİYE'DEKİ VARLIK SONA ERİYOR
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'den çekilme hakkındaki tutumu, bölgede yürütülen tüm operasyonel faaliyetlerin duracağı anlamına geliyor.
Özellikle askerlerin çekilmesiyle, kara operasyonlarının durdurulacağı kesinleşirken, koalisyon birlikleri ile yürütülen hava operasyonlarının geleceği de tartışma konusu olmuştu.