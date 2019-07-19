çok satanlar

Bu hafta listenin ilk sırasına "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" tekrar yerleşiyor. Ardından gelen isimler ise, "Gör Beni" ve "Abartma Tozu"...
BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?
Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…
Bir Ömür Nasıl Yaşanır?
İlber Ortaylı
Kronik Kitap
S.: 288
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GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ
Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?
Gör Beni - İki Devrin Hikayesi
Akilah Azra Kohen
Everest Yay.
S.: 592
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ABARTMA TOZU
Bir sabah uyandık ve bizim kasaba toptan delirdi... Etrafımda bir tane normal insan kalmadı. Ha şimdi diyeceksin ki bir tek sen mi normalsin? Evet, bir tek ben normalim. Neyse ki mücadeleci bir ruhum var. Bu kasabadaki insanlara bir süper kahraman lazımsa o kesinlikle benim. Koca kasabada yanımda olan tek kişi, Tevfik Kılıkırkyarar. Gerçi o da çok normal değil ama olsun, o da insan.
Abartma Tozu
Şermin Yaşar
Taze Kitap
S.: 160
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CAMDAKİ KIZ
Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.
Camdaki Kız
Gülseren Budayıcıoğlu
Doğan Kitap
S.: 352
KALP
Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…
Kalp
İskender Pala
Turkuvaz Kitap
S.: 328
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AKLIMDA HEP SEN
Aklımda Hep Sen günün birinde, seyahate çıkıyorum diyerek birdenbire evini, ailesini, küçük kızını terk edip kendisine bambaşka bir hayat kuran kayıp bir babanın bıraktığı büyük boşluğu nasıl doldurabileceğini bilemeyen Ebru’nun, bilinmeyen bir yere doğru çıktığı tren yolculuğunda anımsadıklarıyla, çocukluktan genç kızlığa evrilme, büyüme, yalan söylemeyi öğrenme, kendini arama, geçmişle hesaplaşma ve hayatının ilk ve son gerçek aşkını bulma serüveni.
Aklımda Hep Sen
Kürşat Başar
Everest Yay.
S.: 392
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NASİP NİYETE VURGUNDUR
Niyetin ne kadar iyiyse Allah o kadar seninle. Nasip niyete vurgundur; alsa da elinden yoğunu varını, döner dolaştırır geri verir sana hakkını!Olmaz deme, olur! Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim!
Nasip Niyete Vurgundur
Ethem Emin Nemutlu Olimpos Yay.
Ethem Emin Nemutlu
Olimpos Yay.
S.: 160
KALBİN TEMİZSE HİKAYEN MUTLU BİTER
Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.
Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter Hakan Mengüç Destek Yay.
Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter
Hakan Mengüç
Destek Yay.
S.: 232
YANLIŞLIKTAN DEĞİL YALNIZLIKTAN
Nilgün Bodur’un üçüncü kitabı Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan, kendi hayatından izlerle dolu. Okuması eğlenceli ve duygulu bir anlatı... Bu kitabı farklı kılan bir diğer özellik ise kendi yaşanmışlıklarına dürüstçe, cesaretle ve samimiyetle neşter vurabiliyor olması...
Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan
Nilgün Bodur
Destek Yay.
S.: 160
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HER ŞEY DEĞŞİR
Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak... Nasıl mı? Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...
Her Şey Değişir - Ritüeller Kitabı
Anette Inselberg
Destek Yay.
S.: 256
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Damla Karakuş
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