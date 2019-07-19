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Çok satanlar

Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

Özel İçerik | 19.07.2019 - 10:57..
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çok satanlar

Bu hafta listenin ilk sırasına "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" tekrar yerleşiyor. Ardından gelen isimler ise, "Gör Beni" ve "Abartma Tozu"...

haftanın çok satan kitapları

BİR ÖMÜR NASIL YAŞANIR?

Daha anlamlı yaşamak için İlber Ortaylı’dan tavsiyeler…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı

Kronik Kitap

S.: 288

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Haftanın çok satan kitapları

GÖR BENİ - İKİ DEVRİN HİKAYESİ

Birileri bizden fırtına bekliyor, onlara gökkuşağı vermeye hazır mısınız?

Gör Beni - İki Devrin Hikayesi

Akilah Azra Kohen

Everest Yay.

S.: 592

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

ABARTMA TOZU

Bir sabah uyandık ve bizim kasaba toptan delirdi... Etrafımda bir tane normal insan kalmadı. Ha şimdi diyeceksin ki bir tek sen mi normalsin? Evet, bir tek ben normalim. Neyse ki mücadeleci bir ruhum var. Bu kasabadaki insanlara bir süper kahraman lazımsa o kesinlikle benim. Koca kasabada yanımda olan tek kişi, Tevfik Kılıkırkyarar. Gerçi o da çok normal değil ama olsun, o da insan.

Abartma Tozu

Şermin Yaşar

Taze Kitap

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

CAMDAKİ KIZ

Bu kitapta her zamanki gibi gerçek bir yaşam hikâyesi anlatacağım sizlere. Hep lüks içinde yaşamış ama kaderi daha baştan kötü yazılmış Camdaki Kız ile bir varoş çocuğunun aşk hikâyesi bu.

Camdaki Kız

Gülseren Budayıcıoğlu

Doğan Kitap

S.: 352

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Kalp

İskender Pala

Turkuvaz Kitap

S.: 328

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

AKLIMDA HEP SEN

Aklımda Hep Sen günün birinde, seyahate çıkıyorum diyerek birdenbire evini, ailesini, küçük kızını terk edip kendisine bambaşka bir hayat kuran kayıp bir babanın bıraktığı büyük boşluğu nasıl doldurabileceğini bilemeyen Ebru’nun, bilinmeyen bir yere doğru çıktığı tren yolculuğunda anımsadıklarıyla, çocukluktan genç kızlığa evrilme, büyüme, yalan söylemeyi öğrenme, kendini arama, geçmişle hesaplaşma ve hayatının ilk ve son gerçek aşkını bulma serüveni.

Aklımda Hep Sen

Kürşat Başar

Everest Yay.

S.: 392

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın çok satan kitapları

NASİP NİYETE VURGUNDUR

Niyetin ne kadar iyiyse Allah o kadar seninle. Nasip niyete vurgundur; alsa da elinden yoğunu varını, döner dolaştırır geri verir sana hakkını!Olmaz deme, olur! Unutma ki Allah isteyince kuşlar filleri yener azizim!

Nasip Niyete Vurgundur

Ethem Emin Nemutlu

Olimpos Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

 

haftanın çok satan kitapları

KALBİN TEMİZSE HİKAYEN MUTLU BİTER

Şunu sakın unutma yol arkadaşım, kaç yaşında olursan ol, başından ne geçmiş olursa olsun; kalbin temizse hikâyen mutlu biter.

Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter

Hakan Mengüç

Destek Yay.

S.: 232

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

 

haftanın çok satan kitapları

YANLIŞLIKTAN DEĞİL YALNIZLIKTAN

Nilgün Bodur’un üçüncü kitabı Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan, kendi hayatından izlerle dolu. Okuması eğlenceli ve duygulu bir anlatı... Bu kitabı farklı kılan bir diğer özellik ise kendi yaşanmışlıklarına dürüstçe, cesaretle ve samimiyetle neşter vurabiliyor olması...

Yanlışlıktan Değil Yalnızlıktan

Nilgün Bodur

Destek Yay.

S.: 160

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

haftanın yeni çıkan kitapları

HER ŞEY DEĞŞİR

Önemli olan düştüysen ayağa kalkmak, korksan da yola devam etmek ve her şeyin değişeceğine, yoluna gireceğine inanmak... Nasıl mı? Bu kitapta sana anlattığım ritüellerle, meditasyonlarla, ödevlerle...

Her Şey Değişir - Ritüeller Kitabı

Anette Inselberg

Destek Yay.

S.: 256

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Damla Karakuş

[email protected]

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