95 yaşındaki ikizlerden uzun yaşamanın sırları

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yer alan Tipton kasabasında yaşayan tek yumurta ikizleri Cox ile Hobday, sosyal meydana popüler olduktan sonra televizyon programlarında soluğu aldı.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU

1924 doğumlu olan ikiz kardeşler, İngiltere'de ITV kanalında yayınlanan This Morning programının konuğu oldu ve en çok merak edilen soruya cevap bulundu.

BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİ

​Programın sunucuları Holly Willoughby ile Phillip Schofield'nın, 'genç kalmalarının' bir sırrı olup olmadığını sorması karşısında ikiz kardeşlerden Cox, bir an bile düşünmeden, "Seks yapmamak ve bol bol bira içmek." cevabını verdi. Bunun üstüne, neden seks yapmamayı tercih ettikleri sorulunca da ikizlerden Hobday, "Neden olacak, bir kocam yok da o yüzden." dedi.