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95 yaşındaki ikizlerden uzun yaşamanın sırları

İngiltere'de yaşayan ikizlerden biri, sağlıklı ve uzun bir yaşam için seks yapılmamasını ve bol bol bira içilmesini önerirken; diğeri "Bir kocam yok da o yüzden" ifadesini kullandı.

Detay Haber | 10.09.2019 - 16:42..
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İngiltere'nin Birmingham şehrinde yer alan Tipton kasabasında yaşayan tek yumurta ikizleri Cox ile Hobday, sosyal meydana popüler olduktan sonra televizyon programlarında soluğu aldı.

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU

1924 doğumlu olan ikiz kardeşler, İngiltere'de ITV kanalında yayınlanan This Morning programının konuğu oldu ve en çok merak edilen soruya cevap bulundu.

95 yaşındaki ikizlerden uzun yaşamanın sırları

BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİ

​Programın sunucuları Holly Willoughby ile Phillip Schofield'nın, 'genç kalmalarının' bir sırrı olup olmadığını sorması karşısında ikiz kardeşlerden Cox, bir an bile düşünmeden, "Seks yapmamak ve bol bol bira içmek." cevabını verdi. Bunun üstüne, neden seks yapmamayı tercih ettikleri sorulunca da ikizlerden Hobday, "Neden olacak, bir kocam yok da o yüzden." dedi.

95 yaşındaki ikizlerden uzun yaşamanın sırları

95 yaşındaki ikizlerden uzun yaşamanın sırları

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