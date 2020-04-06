Koronavirüs salgını nedeniyle 574 insanımız hayatını kaybetti, 20 bini aşkın insanımız da enfekte oldu.

İYİ HABER İZMİR'DEN

Alınan tedbirlerle salgının önü alınmaya çalışılırken, enfekte olan hastalara ve kendini evlerinde karantinaya alan milyonlarca vatandaşımıza moral olacak bir haber İzmir'den geldi.

95 yaşındaki İsmail Amca koronavirüsü yendi VİDEO

95'LİK İSMAİL AMCA KORONAYI YENDİ

İzmir Atatürk Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören 95 yaşındaki İsmail Amca, koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Taburcu olan İsmail Amca'yı sağlık çalışanları alkışlarla uğurlarken, İsmail Amca da onlara eşlik etti.