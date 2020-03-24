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95 yaşındaki İtalyan kadın, koronadan tedavisiz kurtuldu

Hastaneden taburcu edilerek evine gönderilen yaşlı kadın, "İyiyim" mesajı verdi.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 09:17..
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İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenleri, daha çok ileri yaş grubu oluşturuyor.

Resmi verilere göre, ülkede koronavirüsten yaşamını yitiren hastaların ortalama yaşı 78.5. Ölüm vakalarının en çok görüldüğü yaş grupları 70-79 ve 80-89 olarak belirlendi.

TEDAVİ OLMADAN KORONADAN KURTULDU

Ülkede 95 yaşındaki bir hasta ise, antiviral tedavi görmeden bu hastalığı atlattı. Doktorlar, Alma Clara Corsini isimli kadının, virüse karşı büyük bir reaksiyon gösterdiğini söyledi.

95 yaşındaki İtalyan kadın, koronadan tedavisiz kurtuldu

HASTANEDEN ÇIKTI, "İYİYİM" DEDİ

5 Mart'ta koronavirüs belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırılan Corsini, şimdi günlerini Modena şehrindeki evinde geçiriyor. Corsini, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Evet. İyiyim. Bana iyi baktılar." diye konuştu.

95 yaşındaki İtalyan kadın, koronadan tedavisiz kurtuldu

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Koronavirüs, çoğu insanda ateş veya öksürük gibi hafif veya orta dereceli semptomlara neden oluyor. Bununla birlikte virüs, bazı yaşlı yetişkinler ve mevcut sağlık sorunları olan kişiler için, zatürre de dahil olmak üzere daha ciddi hastalıklara da neden olabiliyor.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da şimdiye kadar 63 bin 927 vaka görülürken, 6 bin 77 kişi hayatını kaybetti.

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