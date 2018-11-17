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Başkan Erdoğan'dan Gezicilere: Millet bahçelerine bakın

İstanbul'un 5 millet bahçesi için düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan, Kanal İstanbul'un da yapılacağını söyledi.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 15:18..
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Başkan Erdoğan'dan Gezicilere: Millet bahçelerine bakın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un yeni millet bahçelerinin açılışı için düzenlenen törende kameralar karşısına geçti.

Söz verilen tüm hizmetlerin yapıldığını belirten Erdoğan, "Farkımız bu" dedi.

"İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE..."

18 ildeki 33 millet bahçesinde yapılan çalışmaların son aşamaya geldiğini anlatan Başkan Erdoğan, "Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyor. Yapacağız, yapacağız.. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız." diyerek çılgın projedeki kararlılığını da yineledi.

Başkan Erdoğan'dan Gezicilere: Millet bahçelerine bakın VİDEO

GEZİCİLER ÇEVRECİLİK GÖRSÜN

AK Parti hükümetinin tüm hizmetlerine karşı çıkanları unutmayan Erdoğan, "Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Gezicilere: Millet bahçelerine bakın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Söz verdik, yaptık. Yapacağız. Biz yaparız. Farkımız bu.

18 ildeki 33 milllet bahçesine yönelik çalışmalar son aşamaya geldi.

Biz Kanal İstanbul diyoruz, onlar yaptırmayız diyor. Yapacağız, yapacağız.. İsteseniz de istemeseniz de yapacağız.

5 millet bahçesinin açılmasıyla İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alanın oranı yüzde 10 artıyor.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

31 Mart 2019 seçimlerini 'Gönül Belediyeciliği' seçimi olarak görüyoruz. Adını böyle koyduk.

Çevrecilik adına yakıp yıkanlar, Gezi olaylarını yapanlar, ülkenin hayrına her işin karşısına dikilenler, gelip şu millet bahçelerine baksınlar ve gerçek çevrecilik nedir görsünler.

Türkiye'yi özellikle de şehirlerimizi yemyeşil hale getirene kadar durmadan usanmadan çalışacağız.

Türkiye'nin her türlü düşüncenin hayat bulabildiği ülke olması birilerini rahatsız ediyor.

Başkan Erdoğan'dan Gezicilere: Millet bahçelerine bakın


CHP'NİN OYUNUNA GELMEDİK

Biz tek parti devrinden beri milleti aşağılayan, küçümseyen, hakaret eden, kendi marjinal yaklaşımlarını topluma dayatmak isteyen azgın azınlığın oyunlarıyla sarsılacak bir ülke değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu oyununa gelmedik ve gelmeyeceğiz.

Biz İstiklal Marşı'yla Safahat'ı yastık altı kitabı olarak koyduk ve öyle büyüdük. Milletimizin de bizim de karnımız bu bayat oyunlara toktur. Türkiye'de ne Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'e, ne de inancından, meşrebinden, kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir vatandaşımıza hakaret edilmesine izin vermeyiz.

2019'da milletimizin tercihi yine AK Parti belediyeciliğinden yana olacaktır. Ben buna inanıyorum."

Millet Bahçeleri Başkan Erdoğan tarafından açıldı VİDEO

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