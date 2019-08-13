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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan CHP Lideri, Deniz Baykal'ın ülke gündemine dair görüşlerini aldıklarını açıkladı.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 12:49..
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret

Kurban Bayramı tatilini Antalya'da geçiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ın sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu ve kendisinden Türkiye gündemine dair görüşlerini aldığını dile getirdi.

"BAYRAM VE SİYASET"

CHP Lideri, "Sayın Genel Başkan’ın ve ailesinin bayramını kutladık. Kendisinin sağlık durumu çok iyi. Hem siyasi gelişmeler, hem parti, hem de Türkiye açısından Sayın Genel Başkana bilgi vereceğiz. O zaten izliyor yakından, kendisinin de görüşlerini alacağız. Ziyaretimizin ana teması bu. Bayram ziyareti ve siyaset" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret

"KONUŞULMASI GEREKEN ÇOK KONU VAR"

Görüşme öncesi konuşan Deniz Baykal ise, şunları söyledi: "Bu yoğun gündem içinde konuşulması gereken çok konu var. Türkiye çok kritik bir eşikte. Sayın Genel Başkan’ın istihbarat imkanları çok geniş. Resmi kanallardan, her çevreden doğrudan bilgi verme uygulaması olmuyor gerçi ama Türkiye bu noktadayken ana muhalefet partisine bilgi verilmemesi aklımın alacağı iş değil. O nedenle Sayın Genel Başkan’a soracağım. Hepimiz kaygıyla gelişmeleri izliyoruz. Ne oluyor, Türkiye bir sıcak çatışmanın eşiğinde mi gerçekten? Nedir bu konudaki tablo, Sayın Genel Başkan nasıl görüyor, bu dış politika ve ekonomik sıkışmayı? Bunu dinleme fırsatını bulacağım. Bir de burada kendi başıma belki biraz uçuk değerlendirmeler yapabiliyorum.."

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