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Sevengül Sönmez kitapları ile edebiyatımıza mercek tutuyor

Sevengül Sönmez, özellikle “Sabahattin Ali” ve “Sait Faik Abasıyanık” eserleri üzerine yaptığı çalışmalar ile edebiyata geniş bir çerçeveden bakmamızı sağlamıştır.

Özel İçerik | 06.12.2018 - 15:28..
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Sevengül Sönmez kitapları ile edebiyatımıza mercek tutuyor

Sevengül Sönmez

Sevengül Sönmez’i özellikle “A’dan Z’ye Sabahattin Ali” ve “A’dan Z’ye Sait Faik” adını verdiği biyografik eserlerinden sonra tanınan, öncelikle bir akademisyen, yazar ve küratör. Aynı zamanda Editörler Platformu kurucu üyelerinden olan Sönmez, birçok Türk yazarın da çalışmalarına editörlük yaptı.

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunu olan Sönmez, 1998’den itibaren Cumhuriyet Kitap, Radikal Kitap, Virgül, Varlık, Kitaplık gibi birçok mecrada yazılar yazdı. 2009-2015 yılları arasında da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde dersler verdi.

Sevengül Sönmez kitapları ile edebiyatımıza mercek tutuyor

(Sevengül Sönmez)

SAİT FAİK ÜZERİNE ÇALIŞMALARI

Editörlük ve yazarlık konusunda kendini geliştiren Sönmez, 2007’de, Yapı Kredi Yayınları için Türk Edebiyatı’nda hikayeciliğin önde gelen isimlerinden Sait Faik Abasıyanık’ın bütün eserlerini derledi ve yayına hazırladı. Eserine de “A’dan Z’ye Sait Faik” adını vermiş ve alanında oldukça ilgi çekmişti. Daha sonra Sait Faik’in mektuplarını da toparlayan Sönmez, onları da “Karganı Bağışla” adıyla yayımladı.

Sevengül Sönmez kitapları ile edebiyatımıza mercek tutuyor

A’DAN Z’YE SAİT FAİK

Bu kitap, Sait Faik’in kişiliğinden hayatının önemli anlarına, eserlerinden yazma serüvenine kadar her bir ayrıntıyı içeriyordu. Sönmez, bu kitabın hazırlığında sadece Sait Faik Müzesi Arşivi ile yetinmemiş, onu yakinen tanıyan birçok yazar dostu ve arkadaşlarıyla da iletişime geçmişti. Sait Faik’i sadece bir yazar olarak görmemiş, onun insani yönlerine de özellikle bir mercek tutmayı ihmal etmemişti.

A'dan Z'ye Sait Faik

Sevengül Sönmez

Yapı Kredi Yay.

S.: 200

Kitabı satın almak için tıklayınız: ykykultur

Sevengül Sönmez kitapları ile edebiyatımıza mercek tutuyor

(Sevengül Sönmez)

SABAHATTİN ALİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI

Sönmez, Sait Faik’ten iki yıl sonra, 2009’da, bu kez Türk Edebiyatı’nda romancılığın önde gelen isimlerinden Sabahattin Ali üzerine yaptığı araştırmaları sonlandırdı ve bütün eserlerini yayımladı. “A’dan Z’ye Sabahattin Ali” adını verdiği eseriyle de, bir kez daha dikkatleri üzerine çekmişti. Hemen ardından Sabahattin Ali’nin de mektuplarını derledi ve ona da “Hep Genç Kalacağım” adını verdi.

Ayrıca Sabahattin Ali’nin yaşamını anlatan 2007’de “Bir Fotoğraf Camı” ve 2012’deki “Fotoğrafını Bekliyorum” çalışmalarının da küratörlüğünü yaptı.

Sevengül Sönmez kitapları ile edebiyatımıza mercek tutuyor

A’DAN Z’YE SABAHATTİN ALİ

Bu kitap, çok büyük ilgi görmekle kalmadı, zamanla da Sabahattin Ali hakkında yapılan her bir çalışmanın temel kaynağı oldu. Sönmez, yaptığı geniş çaplı araştırmada, yazarın bilinmeyen pek çok özelliğine ulaşmıştı. 
Sönmez, tıpkı Sait Faik’te olduğu gibi incelikli bir çalışma hazırlamış, Sabahattin Ali’nin de yazar ve insani yönüne tanık olmamızı sağlamıştı.

A'dan Z'ye Sabahattin Ali

Sevengül Sönmez

Yapı Kredi Yay.

S.: 384

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

Sevengül Sönmez kitapları ile edebiyatımıza mercek tutuyor

(Sevengül Sönmez)

DİĞER ÇALIŞMALARI

Sönmez, daha sonra Kemal Tahir’in yayımlanmamış öykülerini de topladı. Daha sonra yapacağı Melih Cevdet Anday çalışması da çok beğenildi ve atıf aldı.

Adalar Müzesi’nde Edebiyat Danışmanlığı görevini yürüttü. Burada “Adalar Yazarlar Şairler” adlı sergisini de düzenledi. Bunun yanında Sait Faik Müzesi, Ziya Gökalp Müzesi ve Diyarbakır Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi’nin de küratörlüğünü yaptı.

Edebiyatımıza mercek tutup ufkumuzu genişleten Sönmez’e çok teşekkür ederiz…

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap

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