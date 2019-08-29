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Muğla Milas'ta çöp krizi

Belediye ekipleri ile bazı vatandaşların şehir merkezindeki bir alana moloz ve çöp dökmesi tepki çekti.

AA | 29.08.2019 - 02:46..
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Muğla'nın Milas ilçesinde  Güllük Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde yol kenarındaki bir alana, belediye ekiplerince moloz, hurda ev eşyaları, ağaç dalları, boya kutuları, lastik parçaları, belediye ekiplerince de kıyı temizliğinde toplanan çöplerin döküldüğü öne sürüldü.

TURİZMLE ANILAN BELDE ÇÖPLÜK OLDU

Turizmle ön planda olan mahalleye bu görüntülerin yakışmadığını ifade eden ve tepki gösteren çevre sakinleri, kötü görüntünün bir an önce kaldırılmasını talep etti.

"BELEDİYE SÖZÜNDE DURMADI"

Güllük'te turizm alanında faaliyet gösteren işletme sahipleri ise moloz dökümünü endişeyle karşıladıklarını belirterek, alandaki molozların yine belediye tarafından kaldırılacağının söylenmesine rağmen bölgede herhangi bir çalışma yapılmadığını iddia etti.

Muğla'da belediyeye moloz ve çöp tepkisi VİDEO

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