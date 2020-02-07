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Erzurum'da 16 yapıyı kül eden yangın kontrol altında

Erzurum’da şiddetli fırtına nedeniyle büyüyen yangında 16 yapı kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

İHA | 07.02.2020 - 02:17..
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Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Yaylaçayır Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

KÖYDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangından 10 ev ve 6 ahır kül olurken, şiddetli fırtına yüzünden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekiyor. Yetkililer ise köydeki vatandaşları ve ahırlarda yer alan hayvanları tahliye ediyor.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında içerisinde ev, ahır, odunluk, kömürlük ve samanlık bulunan 16 yapı kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken İtfaiye ekipleri ise yanan binalarda soğutma çalışmaları yapıyor.

Erzurum'da 16 yapıyı kül eden yangın kontrol altında

Erzurum'da 16 yapıyı kül eden yangın kontrol altında


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