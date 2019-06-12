Maduro'ya suikast girşiminde bulunan 31 kişiye hapis

Geçtiğimiz yıl Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya resmi törende suikast düzenlemeye çalışan ancak başarısız olan eylemde çok sayıda kişi soruşturma kapsamında gözaltına alınımş mahkemeye çıkartılmıştı.

Mahkeme kararını neticelendiren Venezuela adli makamları 31 kişiye hapis cezası verdi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Venezüella Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya düzenlenen drone'lu suikast girişimiyle ilgili şu ana kadar 31 kişinin hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Saab, "Suikast davasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında dengede kalmaya devam etmek istiyoruz. Kararın gecikmiş olmaması tek amacımız. Bugüne kadar 38 kişiyi suçlu bulduk. 31’i için çeşitli derecelerde özgürlükten yoksun bırakılması kararı alındı. 7’sinin ise gerçek anlamda bir katılımları olmadığı için serbest bırakıldı ama gözetimleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

MADURO'YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Geçen yıl 4 Ağustos'ta, meşru Devlet Başkanı Maduro’ya, başkent Caracas'ta, Ulusal Muhafızlar Birliği’nin kuruluşunun 81’inci yıl dönümünde konuşma yaptığı sırada drone'lu suikast girişimi düzenlenmişti.