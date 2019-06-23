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96 yaşındaki emekli albay oy kullandı

Yeniden yapılan İstanbul seçimi için oy kullandığı okula baston yardımıyla gelen emekli hava albayı Mehmet Üstünel, vatandaşlara ’sandığa gidin’ dedi.

İHA | 23.06.2019 - 14:02..
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için vatandaşlar sabah saat 08.00’de oy kullanmaya başladı.

Sarıyer Yeniköy İlkokulunda da 96 yaşındaki Mehmet Üstünel, yaşına ve hastalıklarına rağmen bastonu ile oy kullanmaya geldi.

Eşi, damadı ve kızı ile oy kullanmaya gelen Mehmet Üstünel, zarfını ve pusulasını alarak damadının yardımıyla perde arkasına geçti. Oyunu kullanan Mehmet Üstünel, demokratik hakkını kullandığını söyledi.

"HERKES OYUNU KULLANSIN"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Üstünel, “Demokratik bir hak olduğu için bu hakkımı kullanıyorum. Kullanabildiğim için memnunum. Yani sağlıklı olanlar gelip oylarını kullanmalıdırlar. Hasta olanların evlerine çağırarak oy kullanması uygundur” şeklinde konuştu.

96 yaşındaki emekli albay oy kullandı

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