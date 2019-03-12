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Kısa süreliğine ücretsiz olan 7 android oyun

Google Play Store'da ücretli olan, ancak kısa bir süre için bedavaya indirebileceğiniz 7 oyuna göz atıyoruz.

Haber Merkezi | 12.03.2019 - 10:19..
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Eğer android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonunuz varsa, Google Play Store'dan indirip oynayabileceğiniz birçok oyun bulunuyor. Ancak bazı oyunları telefonunuza indirebilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız android oyunlar, 12 Mart tarihinden itibaren kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

 

1. iLOVE CRAFT COLLECTION VOL.1

ANDROİD

 

2. ALTER DOGMA

ANDROİD

 

3. STICKMAN REVENGE 3: LEAGUE OF HEROES

stickman

 

4. GEOMAZE

android

 

5. LITTLE STARS 2.0

android

 

6. MESSAGE QUEST

ANDROİD

 

7. GOD'S ORBITS

GODSORBİT

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