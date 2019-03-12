Kısa süreliğine ücretsiz olan 7 android oyun

Eğer android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonunuz varsa, Google Play Store'dan indirip oynayabileceğiniz birçok oyun bulunuyor. Ancak bazı oyunları telefonunuza indirebilmek için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız android oyunlar, 12 Mart tarihinden itibaren kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

1. iLOVE CRAFT COLLECTION VOL.1

ÜCRETSİZ İNDİR - İndirimin bitmesine 5 gün kaldı

2. ALTER DOGMA

ÜCRETSİZ İNDİR - İndirimin bitmesine 5 gün kaldı

3. STICKMAN REVENGE 3: LEAGUE OF HEROES

ÜCRETSİZ İNDİR - İndirimin bitmesine 5 gün kaldı

4. GEOMAZE

ÜCRETSİZ İNDİR - İndirimin bitmesine 1 gün kaldı

5. LITTLE STARS 2.0

ÜCRETSİZ İNDİR - İndirimin bitmesine 3 gün kaldı

6. MESSAGE QUEST

ÜCRETSİZ İNDİR - İndirimin bitmesine 4 gün kaldı

7. GOD'S ORBITS

ÜCRETSİZ İNDİR - İndirimin bitmesine 5 gün kaldı

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