Pastörize nedir

Pastörizasyon, zararlı bakterilerden arındırılmak istenilen yiyecek ya da içeceklerin belli bir sıcaklığa kadar ısıtılarak temizlenmesidir.

Burada seçilen sınır sıcaklık, besindeki proteinlerin bozulmasına sebep olmayacak derecede seçilir.

ZARARLI BAKTERİLERDEN KORUR

Besin bu sıcaklığa kadar ısıtıldığında zararlı bakteriler kendilerini sıcaktan korumak için genellikle hücre duvarlarını kalınlaştırmaya, bazıları da spor haline gelmeye başlar.

BESİN SICAKLIĞI DÜŞER

İşte tam bu noktada besinin sıcaklığı aniden düşürülür. Kendini sıcak ortama hazırlamış bakteriler de afallayarak aniden soğumuş ortama uyum sağlayamazlar, ve hücre duvarının parçalanması ile ölürler.

PASTEUR'DAN ESİNLENDİ

Pastörizasyon Fransız Louis Pasteur'ün mikropları öldürme yönteminden yararlanılarak yapılmıştır Pastorize pastörizasyon işleminden geçmiş maddeler için kullanılan bir sıfattır.