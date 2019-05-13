Beşiktaş-Alanyaspor - CANLI SKOR

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1' Mücadele Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.
Geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını devam ettirmek için Alanyaspor'u yenmek istiyor.
Siyah-beyazlı ekip 59 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 42 puanla 7. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak
Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Cenk Ahmet, Welinton, Caulker, Nsakala, Tzavellas, Ozan, Efecan, Djalma, Fernandes, Cisse.