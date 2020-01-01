Çorum'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

D-100 Karayolu Akçayazı Mevkii’nde, S.A. (49) yönetimindeki 14 GE 826 plakalı otomobil Akçayazı Mevii’ne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Otomobil yolun sağ tarafında bulunan tarlaya düştükten sonra durabildi.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsi S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F. A.(24) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

