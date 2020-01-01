taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9568
Euro
6.6623
Altın
1517.32
Borsa
114424.96
Gram Altın
290.63
Bitcoin
43140

Çorum'da otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı

Kargı ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA | 01.01.2020 - 20:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

D-100 Karayolu Akçayazı Mevkii’nde, S.A. (49) yönetimindeki 14 GE 826 plakalı otomobil Akçayazı Mevii’ne geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

2 KİŞİ YARALANDI

Otomobil yolun sağ tarafında bulunan tarlaya düştükten sonra durabildi.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsi S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan F. A.(24) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı -1

İlginizi Çekebilir
Boğulmak üzereyken kurtarıldı, yüzmek için girdim dedi
Kartal'da denize atlayan bir kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sürücü alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı
Konya'da yılbaşındaki trafik uygulamalarında polis ekipleri tarafından durdurularak alkol testinde 0.56 promil alkollü olduğu görülen sürücünün kan testinde alkollü olmadığı tespit edildi.
Domuzları parçalayıp derilerini yol kenarında bıraktılar
Araklı ilçesinde kimliği belirlenmeyen kişiler öldürdükleri domuzları parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktı.
Doğu Ekpresi'yle yılbaşı kutlamaya giderken öldü
Yılbaşı tatili için trenle Kars’a giden 48 yaşındaki Murat Alyay, kaldığı otele giderken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

Serenay Sarıkaya'dan kıskandıran performans

117
O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

O Ses Türkiye Yılbaşı'na Max Kruse damga vurdu

68
Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı

Ali Babacan 5 yıl sonra tweet attı

361
Papa elini çekiştiren kadına vurdu

Papa elini çekiştiren kadına vurdu

230
Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

Tebliğcilerden İstanbul'da yılbaşı karşıtı etkinlik

606
Suudi Arabistan'da 2020 coşkusu

Suudi Arabistan'da 2020 coşkusu

388
Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

Burak Yılmaz eski eşiyle barıştı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir