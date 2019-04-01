Kısa süreliğine ücretsiz olan 7 android oyun

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona sahipseniz, Google Play Store'da indirebileceğiniz birçok oyun bulunuyor. Ancak bazı oyunlar, geliştiriciler tarafından ücretli olarak sunuluyor ve bu oyunları indirebilmek için belirli ücret ödemeniz gerekiyor.
Şimdi sizlerle paylaşacağımız ücretli oyunlar, 1 Nisan itibarıyla Google Play'de kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.
1. TREASURE DUNGEON
- İNDİR - İndirimin bitmesine 1 gün kaldı
2. STICK SHADOW: WAR FIGHT
- İNDİR - İndirimin bitmesine 1 gün kaldı
3. DUCK WARFARE
- İNDİR - İndirimin bitmesine 5 gün kaldı
4. A DARK DRAGON VIP
- İNDİR - İndirimin bitmesine 4 gün kaldı
5. TIMING HERO VIP
- İNDİR - İndirimin bitmesine 1 gün kaldı
6. DEAD BUNKER 2
- İNDİR - İndirimin bitmesine 3 gün kaldı
7. STICKMAN GHOST 2: GUN SWORD
- İNDİR - İndirimin bitmesine 4 gün kaldı
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