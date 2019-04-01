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Kısa süreliğine ücretsiz olan 7 android oyun

Google Play Store'da ücretli olan, ancak kısa süreliğine ücretsiz hale gelen 7 android oyunu sizler için listeledik.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 12:41..
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Kısa süreliğine ücretsiz olan 7 android oyun

Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona sahipseniz, Google Play Store'da indirebileceğiniz birçok oyun bulunuyor.  Ancak bazı oyunlar, geliştiriciler tarafından ücretli olarak sunuluyor ve bu oyunları indirebilmek için belirli ücret ödemeniz gerekiyor.

Şimdi sizlerle paylaşacağımız ücretli oyunlar, 1 Nisan itibarıyla Google Play'de kısa süreliğine ücretsiz hale geldi.

 

1. TREASURE DUNGEON

android

  • İNDİR - İndirimin bitmesine 1 gün kaldı

 

2. STICK SHADOW: WAR FIGHT

android

  • İNDİR - İndirimin bitmesine 1 gün kaldı

 

3. DUCK WARFARE

DUCK

  • İNDİR - İndirimin bitmesine 5 gün kaldı

 

4. A DARK DRAGON VIP

DARK

  • İNDİR - İndirimin bitmesine 4 gün kaldı

 

5. TIMING HERO VIP

andorid

  • İNDİR - İndirimin bitmesine 1 gün kaldı

 

6. DEAD BUNKER 2

android

  • İNDİR - İndirimin bitmesine 3 gün kaldı

 

7. STICKMAN GHOST 2: GUN SWORD

ANDROİD

  • İNDİR - İndirimin bitmesine 4 gün kaldı

 

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