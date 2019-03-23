Ebru Erdem'in son mesajı ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece'de 14 katlı bir rezidansın 9'uncu katından düşerek şüpheli bir biçimde ölen Ebru Erdem'le (18) ilgili soruşturma sürüyor.

"KAFAM ÇOK GÜZEL, GEL BENİ AL"

Erdem'in o gece kız arkadaşı M.B.'ye attığı mesajlar ortaya çıktı. M.B. "Birkaç gün önce beraberdik. Birlikte Edirne'ye gitmiştik, gezdik. O gece bana 'Kafam çok güzel' yazdı. Ben de 'Neredesin' dedim. 'Küçükçekmece'deyim' dedi. 'Gelip alayım seni' dedim. 'Tamam gel beni buradan al' dedi, 'Tamam' dedim. Bir daha cevap gelmedi" dedi.

"PARMAK İZİM ÇIKMASIN DİYE MÜDAHALE ETMEDİM"

Tutuklanarak cezaevine konulan Serdar Taş ifadesinde ise şunları söyledi: "Olay günü kız arkadaşımla evime gittik. İçki falan aldık. Oturduk içtik. Bu sırada kız arkadaşım uyuşturucu getirmişti. Bunu da kullandık. Ben kız arkadaşımla henüz 3 gün önce tanışmıştım. Ailesiyle ve ablasıyla telefonda tartıştı. Karşı taraftan da ona küfür edildiğini söyledi. Ben lavaboya gittim. Döndüğümde kendisini pencerenin dışına bırakmıştı. Yapma dedim. Sırtı bana dönüktü. Ben yaklaşmadım dahi... Zaten madde kullanmıştım. Tutmaya çalışırken düşer ve parmak izim kalırsa suç bana kalır diye düşündüm. Bu yüzden müdahale etmedim.

Ben güvenliğe haber verdim. Ambulans çağrılmasını istedim. Daha sonra kız arkadaşımın o şekilde yerde yatar görünce kendimden geçtim. Oradan uzaklaştım.