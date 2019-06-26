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Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi

42 yaşındaki şahıs, sürekli arıza yaparak kendisini yolda bırakmasına sinirlendiği motosikletini yakıp, oturup izledi.

İHA | 26.06.2019 - 08:57..
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Kuşadası'nda panjurculuk yapan 42 yaşındaki Deniz Püçkün,  Söke-Kuşadası karayolunda seyir halindeyken saat 02.30 sıralarında motosikleti bir anda arıza yaptı.

Daha önce de motosikletinin arıza yapması nedeniyle birkaç kez yolda kalan ve "Bir daha arıza yaparsa yakacağım." diye kendi kendine söz verdiğini söyleyen Deniz Püçkün, bu kez çok sinirlendi ve eline çakmağı alarak motosikleti deposundan ateşe verdi.

SÜREKLİ ARIZANAN MOTORUNU YAKIP, KARŞISINDA SİGARA İÇTİ

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin ikna edemediği Püçkün, karayolunun ortasında oturarak alevler içinde kalan motosikletinin yanışını izledi, üstüne bir de sigara yaktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanan motosiklet, kullanılamaz hale geldi.

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi

"'BİR DAHA ARIZA YAPARSAN SENİ YAKACAĞIM' DEMİŞTİM"

Kuşadası Adasan Sanayi Sitesi’nde panjurculuk yapan Deniz Püçkün, “Daha önce de birkaç kere motosikletim arıza yapıp beni yolda bırakmıştı. Son arıza yaptığında kendi kendime söz vermiştim, bir daha arıza yaparsa bu motosikleti arıza yaptığı yerde yakacağım diye. Bu akşam da Davutlar Kavşağı'ndaki Efes Evleri'ne arkadaşlarımın yanına gittim. Dönerken motosikletim arıza yaptı. Çok sinirlendim. Daha önce kendime verdiğim söz aklıma geldi. Depo kısmından motosikleti ateşe verdim, cayır çayır yanmaya başladı. Yolun ortasına geçip kendi motosikletimin yanışını seyrettim. Şimdi çok rahatladım, bu lanet motosiklet bir daha beni yolda bırakamayacak. Kendi paramla aldım, kendime ait bir motosiklet. Beni sürekli yolda bırakmasından bıkmıştım." dedi.

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi

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