Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kentin kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

MAĞARANIN 3 GİRİŞİ VAR

Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti yürüten jandarma özel harekat timlerinin 3 girişi bulunan doğal mağara tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

CESET BULUNDU

"Operasyonda 3 girişi bulunan doğal mağara ve içerisinde 1 erkek bölücü örgüt mensubuna ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirilmiştir.





OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 62 kalaşnikof mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 10 şarjör kütüklüğü, 9 büyük tüp, 7 küçük tüp, jeneratör, 3 akü, 20 devre kartı, 1 pil bloku, 10 terörist kıyafeti, 20 çift mekap ayakkabı, dürbün, 5 şemsiye, 200 metrelik elektrik kablosu, 50 pil, dikiş makinesi, kıyma makinesi, 4 soba, 100 metre branda, semaver, 5 battaniye, 50 metre halat, fırın, güneş paneli, silikon tabancası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 6 el yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir."





Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.