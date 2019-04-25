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Tunceli'de terör operasyonu

Düzenlenen operasyonda 3 girişi bulunan mağarada terör örgütü mensubuna ait olduğu belirtilen bir ceset ele geçirildi.

AA | 25.04.2019 - 13:03..
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Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kentin kırsal kesiminde terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

MAĞARANIN 3 GİRİŞİ VAR

Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti yürüten jandarma özel harekat timlerinin 3 girişi bulunan doğal mağara tespit edildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

CESET BULUNDU

"Operasyonda 3 girişi bulunan doğal mağara ve içerisinde 1 erkek bölücü örgüt mensubuna ait olduğu değerlendirilen ceset ele geçirilmiştir.

Tunceli'de terör operasyonu


OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon bölgesinde devam eden çalışmalarda 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 62 kalaşnikof mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 10 şarjör kütüklüğü, 9 büyük tüp, 7 küçük tüp, jeneratör, 3 akü, 20 devre kartı, 1 pil bloku, 10 terörist kıyafeti, 20 çift mekap ayakkabı, dürbün, 5 şemsiye, 200 metrelik elektrik kablosu, 50 pil, dikiş makinesi, kıyma makinesi, 4 soba, 100 metre branda, semaver, 5 battaniye, 50 metre halat, fırın, güneş paneli, silikon tabancası, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 6 el yapımı patlayıcı düzeneği bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir."

Tunceli'de terör operasyonu


Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'de terör operasyonu

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