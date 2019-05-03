Lavrov ve Pompeo Venezuela’yı görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında 6 Mayıs’ta, Finlandiya’da gerçekleşecek toplantının ana gündem maddesinin Venezuela krizi olduğunu duyurdu.

UKRAYNA'DA YAŞANAN GELİŞMELER DE DEĞERLENDİRİLECEK

Ryabkov, görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna’da yaşanan gelişmelerinde ele alınacağını aktardı.

Ryabkov, "Buna ek olarak, Suriye ve Ukrayna ile ilgili görüşmelerin gerçekleşmesi bekleniyor ve zaman yeterse, bakanlar ikili ilişkiler konusuna da değinecekler" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 6 Mayıs’ta Finlandiya’da bir araya gelecek.



