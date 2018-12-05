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Ağrıların duygusal sebepleri var

Amerika’daki Psychology Today dergisinde yayınlanan bilimsel bir çalışmaya göre vücutta çekilen ağrıların duygusal sebepleri bulunuyor.

Detay Haber | 05.12.2018 - 17:27..
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Dergide vücutta meydana gelebilecek tüm ağrıların neredeyse bir duygusal sebebe bağlı olduğu belirtiliyor. Buna göre her ağrının belli başlı bir tür kötü alışkanlığı bulunuyor.

Ağrıların duygusal sebepleri var

BAŞ AĞRISININ SEBEBİ ELBETTE STRES

Araştırmacılar diz ağrısının yüksek egodan olduğunu belirtirken, bel ağrısının sebebini maddi kaygılar olarak açıklıyor. Affedememek ve kin duymak boyun ağrısına neden olurken, stres ve rahatlayamamak baş ağrısının başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Ağrıların duygusal sebepleri var

AYAK AĞRISININ NEDENİ UMUTSUZLUK

Duygusal yükler ve suçluluk omuz ağrısına neden olurken, kötümserlik ve umutsuzluğun yükünü ayaklar çekiyor. Sırt ağrısı; duygusal destek ve sevgi eksikliğinden kaynaklanırken, değişime direnmenin sebebi ise kalça ve dirsek ağrısı.

Ağrıların duygusal sebepleri var

İLETİŞİM YOKSA EL AĞRISI ÇEKİYORSUNUZ

Kıskançlık ve kendine duyulan güvensizlik bacak ağrısını beraberinde getiriyor. El ağrısı da, iletişim eksikliği ve kendini ifade edememekten kaynaklanıyor.

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