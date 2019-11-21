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Can güvenliğini tehdit eden asker uğurlaması

Asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, tünelde meşaleler yakarak tabancalarla havaya defalarca rastgele ateş açtı.

İHA | 21.11.2019 - 10:53..
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İstanbul’da asker eğlencesi adı altında, Beyoğlu İstiklal Mahallesi’nde motosiklet ve otomobillerle toplanan bir grup, konvoy halinde yola çıktı.

Dörtlü sinyalleri yakan ve kornalara basarak gürültü çıkartan grup, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Piyalepaşa-Kağıthane Tüneli'ne girdikten bir süre sonra tüneli trafiğe kapattı.

MEŞALELER YAKIP, PATİNAJ ÇEKTİLER

Araçlarından inen magandalar meşaleler yakarken, motosikletliler ise patinaj çekmeye başladı. Dakikalarca tüneli trafiğe kapatan ve abart egzoz da kullanan magandalar, ortalığı dumana boğdu.

İstanbul'da asker uğurlayan magandalar ViDEO

TABANCAYLA RASTGELE ATEŞ AÇTILAR

Dakikalar sonra şahıslar araçlarına binerek yoluna devam ederken, gruptaki bir motosikletli ise tek tekerlek üzerinde gitmeye başladı. Tünelden çıktıktan sonra Eyüpsultan’a doğru yönelen şehir magandalarından biri, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyrettikleri esnada tabancayla havaya defalarca rastgele ateş açtı. Araçlarının camlarından da sarkarak mutlak bir kazaya davetiye çıkaran magandalar, ardından Alibeyköy’ün ara sokaklarına girdi.

Can güvenliğini tehdit eden asker uğurlaması

POLİS MAGANDALARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tabancayla ateş açarak vatandaşların canını tehlikeye atan, tünel kapatıp ve yol kesip trafiği tehlikeye sokan, çevreye rahatsızlık veren, trafikte abartı egzoz kullanan ve patinaj çeken o magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Can güvenliğini tehdit eden asker uğurlaması

Can güvenliğini tehdit eden asker uğurlaması

Can güvenliğini tehdit eden asker uğurlaması

Can güvenliğini tehdit eden asker uğurlaması

Can güvenliğini tehdit eden asker uğurlaması

Can güvenliğini tehdit eden asker uğurlaması

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