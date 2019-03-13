TSK'dan Irak'In Kuzeyi'ne hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş jetleri, Irak'ın Kuzeyi'ndeki terör yuvalarını hedef aldı. Hava harekatı gerçekleştiren jetler, terör mevzilerini hedef aldı.
MEVZİLER VURULDU
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada terör mevzilerinin vurulduğu belirtilidi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
"Irak kuzeyi, Zap, Gara, Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak,sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."