TSK'dan Irak'In Kuzeyi'ne hava harekatı

Kılıçdaroğlu: CHP'li olmak koltuğa bağlı olmak değildir

1 Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu Konya'da markette çalışan İbrahim E. (41), kızıyla evlenmesine karşı çıktığı Hasan Ö. tarafından bacağından tüfekle vurularak yaralandı.

2 Beşiktaş, Lucescu ve oğlu ile görüştü Romanya basını, Mircea Lucescu'nun gelecek sezon oğlu Razvan Lucescu ile ile siyah-beyazlı takımda görev alacağını öne sürdü.

3 Patates fiyatları yarı yarıya düştü 4 Şubat tarihinde resmi olarak başlatılan tanzim satışları, en çok patatesin fiyatını düşürdü. Halde 4, Marketlerde ise 5 liradan satışa sunulan patatesin fiyatı 2 buçuk liraya kadar geriledi.

4 Brezilya’da bir okula silahlı saldırı: 8 ölü Brezilya’da iki saldırgan bir okula silahlı baskın düzenledi. Saldırıda en az 5 öğrenci, bir görevli hayatını kaybetti. Yerel medya, saldırganların okul içinde intihar ettiğini de yazdı.

5 Tacizcileri serbest bırakan İtalyan mahkemesine tepki İtalya'da Yargıtay, bir tecavüz davasında, mağdurun tecavüz edilemeyecek kadar çirkin olduğu gerekçesiyle kararı bozan mahkemeye, yeniden yargılama emri verdi.

6 Jack Kerouac kimdir Beat Kuşağı edebiyat hareketinin oluşumuna öncülük etmiş, Yolda romanı ile bu kuşağı ve tüm Amerika’yı keşfedişini anlatan, hep kendini arayan ve kayboluşunu kabul eden yazar, Jack Kerouac’ın hayat hikayesidir…