Sakarya'da uyuşturucu operasyonu

Sakarya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri ile Karasu ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzuluk Mahallesi’nde uyuşturucu madde imal edildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla Ertuğrul Emin Ş., Feyyaz E. ve Emre K.’nın Karasu isimli 3 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE VE NAKİT PARA BULUNDU

Ertuğrul Emin Ş.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada ise sakız kutusu içerisinde 36,93 gram esrar, 1 adet tabanca ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen 7 bin TL elegeçirildi.

İmalathane olarak kullandıkları yerde yapılan aramada ise 11 gram esrar, uyuşturucu madde yapımında kullanılan maddeler, Yalı Mahallesi’nde bulunan evde yapılan aramada da 1 adet tabanca ve 9.98 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ertuğrul Emin Ş. ile Emre K. tutuklanırken, Feyyaz E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



