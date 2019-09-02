Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KIZIL SAÇLI KIZ

Derviş ve Ölüm adlı eseri ile dünya çapında haklı bir şöhrete sahip olan Balkanlar’ın büyük yazarı Meşa Selimoviç’in ilk kitabı Kızıl Saçlı Kız kendi dilinden çevrilerek ilk kez Türkçeye kazandırıldı. 1945 sonrası beş yıllık bir süre zarfında yazılmış, arka planında savaş atmosferi olan bu öyküler ünlü yazarın edebiyat sahnesine çıkışını da temsil ediyor. İnsanlığın ebedi temaları olan iyilik, kötülük ve özgürlük meselesi, Kızıl Saçlı Kız’da yer alan öykülerin ana eksenini oluşturmakta...

Kızıl Saçlı Kız

Meşa Selimoviç

Ketebe Yay.

S.: 248

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BİRLİKTE YAŞAMANIN YOLLARI

Fransa’da küçük bir şehir, yetenekli çocuklarla dolu bir ev ve asla eskimeyen bir soru: Nasıl Yaşamalı? Camille Bordas, Birlikte Yaşamanın Yolları’nda her biri birbirinden zeki, her biri birbirinden yetenekli fertlerden oluşan bir ailenin yaşamını ele alıyor. Burada dış dünyaya açılan tüm pencereler kütüphaneden geçiyor; kardeşler günlerini senfoniler besteleyerek, tezler yazarak, bunalıma girdiklerinde ya da eğlence istediklerinde tuğla gibi kitaplara sarılarak geçiriyor...

Birlikte Yaşamanın Yolları

Camille Bordas

Siren Yay.

S.: 296

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TALEBE

Çıktığı günden itibaren dünya çapında büyük övgü toplayan, pek çok yayın organı tarafından yılın kitabı seçilen ve şu ana dek 40 dile çevrilen Talebe bir kendini inşa öyküsü. Tara Westover, hiddetli bir sadakatle bağlandığı ailesinin, eğitim sayesinde yaşadığı değişimin ve ayrılık kederinin hikâyesini bizzat kendi hayat hikâyesini büyük yazarlara özgü bir içgörüyle anlatıyor. Yürek burkan ve umut saçan bir hikâye bu...

Talebe

Tara Westover

Domingo Yay.

S.: 384

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BIRAK VE RAHATLA

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Bırak ve Rahatla, geçmişini onarmak ve gerçek kendiliğini bulmak isteyen herkes için...

Bırak ve Rahatla - Kendi Kendine Terapi

Adem Güneş

Timaş Yay.

S.: 288

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HAYAT SANA NE ANLATIYOR

... Türkiye’de ilk kez bir Brahmaçarya’nın (münzevi) kaleme aldığı bu kitap, elementlerin mucizelerle dolu büyülü dünyasının kapılarını aralıyor.

Ateş, toprak, hava, su ve tüm bu elementlere alan açan element akaşa... İşte bu beş element, hayatın alfabesi... Öğrendiğinde kendi hikâyenin izleyicisi değil, yazarı olursun ...



Hayat Sana Ne Anlatıyor

Çetin Çetintaş

Destek Yay.

S.: 176

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SARHOŞ MARTI

Herkesin anlatmaya değer hikâyeleri olmuyor hayatta... Kıymetli hikâyelere sahip olanların ise çok azı bu hayatı yazıya geçirebiliyor... Bir martının kanadından, bir martının gözlerinden bir kadının yüreğine bakıyoruz. Kimsenin bilemeyeceği sırlara ortak oluyor, kimsenin çıkmayacağı yokuşları tırmanarak daha önce kimsenin görmemiş olduğu doruklardan hayatı izliyoruz...

Sarhoş Martı

Defne Morgül

Kanon Yay.

S.: 128

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DÜNYANIN ORTASINDA

2015’te, sinema festivaline jüri başkanlığı için gelen çağrıya sevinçle katıldım. Nihayet Erzurum’u görecektim. Orada mihmandarlığımı yapacak genç bir öğrenciyle tanıştım. Günler boyu konuştuk. Onun ülkesine duyduğu aydınlık bakış, yazı sanatlarına eşti. Demet’le tanışmamız böyle başladı. İşte bu öykü kitabı birikimli, çalışkan, yetenekli bir yazarın edebiyatımıza getirdiği yeni bir soluktur kanısındayım. (Füruzan)

Dünyanın Ortasında

Demet Çizmeli

Alakarga Yay.

S.: 216

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AFRİKA MASALLARI

Dünyaya bilgelik nasıl yayıldı? ‘Timsah gözyaşları’ deyiminin kaynağı nedir? Uçurtmalar neden kargalardan uzakta uçar? Ölüm nereden gelmiştir? Afrika Masalları, hayvanlardan bir şeyler öğrenmek isteyen ve Afrika kültürüne ilgi duyan herkes için eşsiz bir derleme...

Afrika Masalları

Kolektif

Karakarga Yay.

S.: 160

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ANNEMİZ AŞKTIR

... Aşkta ve yaşamda huzurun kaynağını “anne”de bulan yazar, ailesinin Balkanlar’dan başlayan hikâyesini kucaklayacak kadar yürekli, hayallerini Anadolu bozkırlarından Kuzey Afrika’nın daracık sokaklarına taşıyacak kadar maceraperest... Afife Jale’den Tomris Uyar’a, Adalet Cimcoz’dan Halet Çambel’e, Femen’den Ursula K. Le Guin’e kimler yok ki kitabı zenginleştiren bu metinlerde… Rekin Teksoy, Ahmet Cemal gibi ustalarını anmayı da unutmuyor Çetin.

Annemiz Aşktır

Feride Çetin

Doğan Kitap

S.: 176

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Damla Karakuş

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