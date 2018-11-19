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Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışlar nedeniyle karaya oturan bir teknede çamur içinde kalan Türk bayrağı, Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma timi tarafından çıkarıldı.

AA | 19.11.2018 - 08:45..
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışlar nedeniyle karaya oturan bir teknedeki bayrak, selin getirdiği çamurun içinde kaldı. Bölgeye gelen Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timi, denize girerek bayrağı bulunduğu yerden aldı.

Bayrağı çamurun içinde bırakmadılar

TÜRK BAYRAĞINA SAYGI

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü önünde bulunan dere ağzındaki bir teknenin su alarak karaya oturduğunu ve teknede asılı bulunan Türk bayrağının yağmurun neden olduğu selin getirdiği çamur ve çöp yığınları içerisinde kaldığını görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye DEGAK timi sevk edildi. Karaya oturan tekneye ulaşan ekiptekiler, denize girerek Türk bayrağını bulunduğu yerden aldı. Çevredekiler, ekiptekilere teşekkür etti.

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