Diyarbakır’da teröristlerin inleri imha edildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Silvan ve Hazro ilçelerinin dağlık ve kırsal alanda, 20 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 01.00'dan itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlanılan 'Akıncı-19 Şehit Jandarma Komando Er Hüseyin Harun Çakır-05 Operasyonu' aynı günü saat 22.00 itibariyle tamamlandı.

9 SIĞINAK KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçleri operasyon bölgesinde yaptıkları aramada, bölücü terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi amacıyla kullandıkları 1'i 3 odalı 9 sığınak tespit edilerek, kullanılamaz hale getirildi.

Sığınaklarda yapılan aramalarda ise yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edildi.