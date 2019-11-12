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Polisler vatandaş için spor salonlarında

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı "Polis zinde vatandaş güvende" projesi başladı.

AA | 12.11.2019 - 19:42..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, personelin spor yapmasını sağlayarak çalışma hayatında daha dinç ve verimli hale getirilmesi amacıyla uygulanması planlanan "Polis Zinde Vatandaş Güvende" projesi, hayata geçirildi.

Kadırgalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, proje kapsamında, haftada bir gün bütün birimlerdeki polislerin, 44 farklı spor salonunda spor yapacağını söyledi.

Polisler vatandaş için spor salonlarında

'Polis zinde vatandaş güvende' projesi ile polisler spora başladı VİDEO

SERTİFAKA VERİLDİ

Sporla polislerin zinde olmasının sağlayacağını ifade eden Çalışkan, şöyle konuştu:
"Başta Sayın Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz, Gençlik ve Spor Müdürümüz, Sağlık Müdürümüz, belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz ve Marmara Üniversitesi Rektörümüzün destekleriyle bu proje hazırlandı. Bu projeyle ilgili polislerimiz arasından beden eğitimi mezunu olan arkadaşlarımıza sertifika verildi. Marmara Üniversitesi, 'Eğiticinin Eğitimi' kursunu verdi.

Polisler vatandaş için spor salonlarında


Yine belediyelerimiz, Gençlik Spor ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz, spor salonlarını bizlere açtı. Polislik çok zevkli ve çok güzel bir meslek ancak yorucu. Ağır bir meslek olduğu için sporla arkadaşların hem biraz rahatlaması hem de zinde kalabilmeleri için böyle bir projeye başladık. Her birimimizin yüzde 10'u haftanın her günü spor yapacak. Hem fiziken hem ruhen rahatlamalarını sağlayacak bir çalışma olacak, inşallah hayırlı olur."
Çalışkan daha sonra polis memurlarıyla beraber spor yaptı. 
Programı, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da izledi.

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