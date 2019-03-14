98 yaşındaki emekli doktor sobadan zehirlendi

1 Hayatla iletişim kur: Radyo Pencere Romanlarıyla ve öykü kitaplarıyla sevilen, çocuk ve gençlik edebiyatımızın ödüllü yazarlarından Hacer Kılcıoğlu, yeni romanı RADYO PENCERE'yi çocuklar için yazdı.

2 PTT şubesine giren saldırgan, paralarla kaçtı PTT şubesine silahıyla giren kimliği belirsiz kişi, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.

3 Sahte altın çetesi çökertildi: 43 tutuklama İstanbul’da, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı.

4 Manisaspor zor durumda Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren Manisaspor, şimdilerde çok zor şartlarda ayakta kalmaya çalışıyor

5 Bir zamanlar yazılımcı kadınlar sektörün en iyileriydi Yazılımcılar, bir zamanlar bugün olduğundan daha iyi bir cinsiyet dengesine sahipti. Peki ilerleyen süreçte ne yanlış gitti?

6 'İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum' Söz konusu İngilizce olduğunda en sık duyduğumuz cümle, hiç kuşkusuz ki "İngilizceyi anlıyorum ama konuşamıyorum" oluyor