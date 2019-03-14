98 yaşındaki emekli doktor sobadan zehirlendi

Konya'nın Meram ilçesindeki evinde yalnız yaşayan emekli kadın doktor 98 yaşındaki Türkan Eren'den,haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
HAREKETSİZ YATARKEN BULUNDU
İhbar üzerine kadının yaşadığı eve giren ekipler, Eren'i hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının, sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
KEDİSİ DE DUMANDAN ZEHİRLENDİ
İncelemenin ardından Eren'in cesedi, cenaze aracına konularak morga gönderildi. Evde yapılan incelemede, Eren'in sahiplendiği kedinin de aynı odada dumandan etkilenerek, öldüğü belirlendi.