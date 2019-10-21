Motor tutkusu olan aile

Mersin'in Mut İlçesinden Konya'daki yarışlara katılan Akkaya ailesi, festivalde ilgi odağı oldu.

Küçüklüğünden bu yana motosiklete tutkuyla bağlanan 38 yaşındaki baba Asım Akkaya, bu tutkusunu tüm ailesine aşıladı. Akkaya’nın eşi Ferhan, 13 yaşındaki kızı Livanur, 11 yaşındaki oğlu Beralp ve 8 yaşındaki oğlu Berat, kros motora büyük bir hevesle bağlandı.

ŞOVLARI MERAKLA İZLENDİ

Birbirinden zevkli ve heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda, Akkaya ailesinin küçük fertlerini gören sporcu ve yarışseverler ise onların motosikletleriyle yaptığı şovu merakla izledi.

Babanın motosiklet tutkusu ailesini de sardı VİDEO



"BU MERAK BİSİKLETLE BAŞLADI"

Asım Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda bisiklete olan merakla başlayan tutkusunun zamanla motosiklet tutkusuna dönüştüğünü belirterek, son zamanlarda ise enduro yarışlarına katıldığını söyledi.

Adrenalini yüksek sporlara ilgili duyduğunu dile getiren Akkaya, "Bu tutkuya bisikletle başladım. Sonra küçük motorlar ve kros motorlarıyla uğraştım. Daha sonra kendimi geliştirerek, enduro motora başladım. Bu sporu yapmak tutku işi. Bendeki motosiklet heyecanı ve tutkusu, aileme de yansıdı. 5 kişilik bir aileyiz. Eşim ve 3 çocuğum ailecek bu spora gönül vermiş kişileriz." diye konuştu.