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Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

Şanlıurfa'da, valiliğin izin vermediği yerde açıklama yaparak provokasyon peşinde olan vekillere, jandarma komutanı ayar verdi.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 09:52..
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Askerden HDP'li vekile: Sen benim vekilim değilsin

asker

Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde 2015'te meydana gelen patlamayla ilgili devam eden dava, Şanlıurfa T Tipi Cezaevi Kampüsünde görüldü.

Dava sonrası cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen HDP Şanlıurfa vekilleri Ayşe Sürücü ve Ömer Öcalan'a jandarma izin vermedi.

"BENİM VEKİLİM DEĞİLSİN"

Vekil kimliğini kullanarak jandarmaya baskı yapmaya çalışan terörist başı Abdullah Öcalan'ın yeğenine, jandarma komutanı "Sen benim vekilim değilsin." diyerek yolu gösterdi.

"TOMA'YI ÇALIŞTIR"

Komutan, "Bana saygı duyacaksın" diyen HDP'li vekili susturmak için de askerlerine "TOMA'yı çalıştır" talimatı verdi.

HDP'lilerin provokasyonunu TOMA bitirdi

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