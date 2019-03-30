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Kocaeli'de fabrika yangını

Gebze ilçesinde, bir sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA | 30.03.2019 - 22:48..
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Gebze Beylikbağı mevkisindeki bir sünger fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, tedbir amaçlı trafiğe kapatılan, fabrikanın bulunduğu D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.

Bu arada, bölgeye İstanbul'dan ve Kocaeli'nin ilçelerinden de takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Kocaeli'de fabrika yangını

BİR FABRİKA İŞÇİSİ YARALANDI

Yangın sırasında ellerinde yanıklar oluşan fabrika çalışanlarından Halil Ateş'e olay yerine gelen ambulansta ilk müdahale yapıldı.

YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu olay yerinde, itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat sonra alevleri kontrol altına aldı.

Fabrika içerisinde ufak çaplı devam eden yangına müdahale sürüyor.

Kocaeli'de fabrika yangını

"FABRİKA İÇİNDE KALAN YOK"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sünger fabrikasında çıkan yangının nedeninin henüz belli olmadığını söyledi.

Müdahalenin devam ettiğini aktaran Aksoy, "Şu anda yangın devam ediyor. 16'ya yakın itfaiye aracı orada. İçeride kalan kişi olmadığı söylendi ama her ihtimale karşı ambulanslarımızı orada tutuyoruz." dedi.

Kocaeli'de fabrika yangını

Kocaeli'de fabrika yangını

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