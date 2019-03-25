Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

KALP

Kalbe dair ne varsa… İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…

Kalp

İskender Pala

Turkuvaz Kitap

S.: 328

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ONA ÇOK BENZİYORUM

Okur ve yazar ilişkisinin büyülü ve karmaşık dünyasını anlattığı ilk romanıyla etkileyici bir başlangıç yapıyor Vuslat Çamkerten. Yalın bir anlatımla, okurunu edebiyat düşkünlüğünün ve yazma tutkusunun tehlikeli sınırlarında gezdiriyor.

Ona Çok Benziyorum

Vuslat Çamkerten

Dedalus Yay.

S.: 181

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HATIRLASANA

Bütün hikâyeler hatırlamayla başlar, Hatırlasana ise unutmayla başlıyor. Çünkü unutmak, unutabilmek yaralarını sarmanın en kolay ve güvenli yolu. Oysa hatırlamak, yüzleşmek demek; geçmişinle, acılarınla hesaplaşmayı göze alabilmek…

Hatırlasana

Süleyman Kurt

Hayykitap

S.: 136

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TÛTÎNÂME

Bu kitap bir masal kitabı. Masal ve hikâyelerin çoğu bir tûtî, yani bir papağan tarafından anlatıldığı için de adı Tûtînâme, Tûtî kitabı.

Tûtînâme hikâyeleri, gene Doğu’nun ünlü edebiyat verimlerinden Binbir Gece hikâyelerine benzer. Büyük bir çiftliği sınırlandıran ana çitler, yarım duvarlar gibi bir büyük çerçeve içinde; masallar, öyküler, efsaneler, kıssalar, fıkralar, hayvan hikâyeleri ve bir görüşe, bir düşünceye kanıt, ‘temsil getirme’ler toplamıdır.



Tûtînâme

Kolektif

Can Yay.

S.: 336

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KAR TANESİ

... İki kalp acemice birbirinin gölgesinde soluklanırken kader bu ikiliyle aynı fikirde değildir. Onlara acımasız ve ayrılık kokan bir gelecek hazırlamaya koyulur.

Kar Tanesi

Dilara Büyük

Müptela Yay.

S.: 440

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GÖLGESİZ MATİZ

Perdedeki gölgeler aynı insan gibi ses çıkarıyordu. Hayalînin ustalığına verdiler. Aniden kocaman bir canavar belirdi perdede. İnsanlar bunu da gerçek mi değil mi ayırt edemediler; derken perde yırtıldı. Yanı başında Lami müstehzi sırıtmasıyla halka bakıyordu. Yırtılan bezin arkasından tepegözler, şahmaranlar, câzûlar, cinnîler, yılanlar, çıyanlar çıkmaya başladı. Halk ne olduğunu anlayamadı. Bu da neyin nesiydi...

Gölgesiz Matiz

Bülent Ayyıldız

İthaki Yay.

S.: 128

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ELRIC - KILIÇLAR VE GÜLLER

Fantastik edebiyatta hiçbir karakterin yapamadığını yapan, takipçisi eserleri kökten etkileyen yegâne karakter: Moorcock'ın fiziksel olarak zayıf, zihinsel olarak sorunlu, bir uyuşturucu bağımlısı gibi kılıcına tutkun, rock'n'roll tarzı anti-kahramanı Elric!

Elric - Kılıçlar ve Güller

Michael Moorcock

İthaki Yay.

S.: 496

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KARA KUTU

New York Times çoksatan yazarı Cassia Leo'dan kaderi tekrar yazmak üzerine masalsı bir aşk hikâyesi...



Kara Kutu

Cassia Leo

Martı Yay.

S.: 400

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SERBEST DÜŞÜŞ

... Şimdi gerçekten mutlu olmak için bir şansım var, kendime izin verebilirsem tabii.

Serbest Düşüş

Leah Raeder

Martı Yay.

S.: 384

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DELİRTİLEN KADINLAR

Delirtilen Kadınlar, hem kadın sorunlarına ilgi duyan hem de edebiyatı hayatlarından eksik etmeyen okurlar için farklı bir pencere aralıyor.

Delirtilen Kadınlar - İngiliz ve Amerikan Edebiyatında Kadın Deliliği

Gönül Bakay

Kırmızı Kedi Yay.

S.: 352

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MADAMLAR GİDİNCE ANLADIK

Unutulmayı kimse istemez, ölüler bile. Neyse ki ölülerden önce öyküleri gömülemiyor. Hatırlayanlar var geçmişi. Geçmiş ise unutulma ülkesine bir geçittir sadece; öykülerle dolu bir diyar, pek çok coğrafyaya açılan bir giriş.

Madamlar Gidince Anladık

Serpil Seyhan Gürbüz

H2O Kitap

S.: 152

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MEVZULAR

Dünya’da ve Türkiye’de olup biten tarihi ve güncel olaylara bir de Oğuzhan Uğur’un hicivle karışık yorumlarıyla bakmak ister misiniz? Dünyada ne oluyor, ne oldu ve neler olacak? Bu tarz sorulara meraklıysanız, bu kitap sizin için bir arşiv niteliğinde olacak.

Mevzular

Oğuzhan Uğur

Hayykitap

S.: 192

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KEDİ MASASI

Man Booker ödüllü yazar Michael Ondaatje’nin, yer yer gençliğinde yaptığı yolculuktan otobiyografik izler de barındıran romanı Kedi Masası; dostluk, aile bağları, sınıf farkı, tutsaklık ve özgürlük gibi kavramları, yolculuğa tek başına çıkan Michael’ın iç dünyasındaki çocukluk ve yetişkinlik süzgeçlerinden geçirerek, yalın ve samimi bir anlatımla yorumluyor.

Kedi Masası

Michael Ondaatje

Alfa Yay.

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Tess Gerritsen’den soluk soluğa bir Rizzoli & Isles öyküsü...

İsimsiz Ceset

Tess Gerritsen

Doğan Kitap

S.: 88

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GÖLGEDE YANMAK

Hayatın farklı zaman dilimlerinde bir insanı erkek yapan örneklerin hikayesi…

Gölgede Yanmak

Erkmen Özbıçakçı

Doğan Kitap

S.: 136

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OKURUNUN YAZARI

Okurunun Yazarı, Adalet Ağaoğlu’nun yapıtları arasında bir gezinti...

Okurunun Yazarı

Adalet Ağaoğlu

Everest Yay.

S.: 407

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BEN'İ ARARKEN

... Bu kitapta, hakikat yolculuğunun altyapısını bulacaksınız. Hazırlanın. Rüyadan artık uyanacaksınız.

Ben'i Ararken

Seda Diker

İnkılap Kitabevi

S.: 432

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Damla Karakuş

[email protected]

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