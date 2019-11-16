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988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, bugüne kadar 988 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 442 mayının etkisiz hale getirildiği açıklandı.

AA | 16.11.2019 - 16:15..
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Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Harekat bölgesinde toplamda 988 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 442 mayınetkisiz hale getirildi.

"MSB: 988 EYP İLE 442 MAYIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandoların, bölge halkının güvenliği için PKK/YPG tarafından tuzaklanmış EYP ve mayınların tespit ve imha faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, bugüne kadar Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 988 EYP ile 442 mayının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

988 EYP ve 442 mayın etkisiz hale getirildi

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