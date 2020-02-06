99 adet telefonla Google Haritalar'da trafik oluşturan adam

Hepimiz akıllı telefonlarımızdaki mobil uygulamalardan, trafik olup olmadığını kontrol etmişizdir. Bu uygulamalardan biri olan Google Haritalar, birçok ülke ve şehirdeki trafik yoğunluğunu kullanıcılara gösteriyor.

Ancak Sanatçı Simon Weckert, Google'ın bile basit bir şekilde kandırılabileceğini bize gösterdi. Weckert, kırmızı bir vagonun içerisine 99 adet akıllı telefon yerleştirdi ve hepsinde Google Haritalar uygulamasını açarak, Berlin sokaklarında yürümeye başladı.

Akıllı telefonları araç olarak algılayan Google, Haritalar uygulamasına giren kullanıcılara kalın kırmızı çizgiyle trafik yoğunluğu olduğunu gösterdi. Ancak, gerçekte sokaklar bomboştu.

Simon Weckert, verilerimizin kime gittiğini göstermek ve Google'ın bile kolayca kandırılabileceğini ispatlamak için sanat ve hack karışımı bir deneye imza attığını söyledi.

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