taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9841
Euro
6.586
Altın
1558.2
Borsa
123766.32
Gram Altın
299.902
Bitcoin
57313.66

99 adet telefonla Google Haritalar'da trafik oluşturan adam

Bir adam, vagona yüklediği 99 adet telefonla Google Haritalar'da trafik sıkışıklığı yarattı.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 10:16..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Hepimiz akıllı telefonlarımızdaki mobil uygulamalardan, trafik olup olmadığını kontrol etmişizdir. Bu uygulamalardan biri olan Google Haritalar, birçok ülke ve şehirdeki trafik yoğunluğunu kullanıcılara gösteriyor.

Ancak Sanatçı Simon Weckert, Google'ın bile basit bir şekilde kandırılabileceğini bize gösterdi. Weckert, kırmızı bir vagonun içerisine 99 adet akıllı telefon yerleştirdi ve hepsinde Google Haritalar uygulamasını açarak, Berlin sokaklarında yürümeye başladı.

Akıllı telefonları araç olarak algılayan Google, Haritalar uygulamasına giren kullanıcılara kalın kırmızı çizgiyle trafik yoğunluğu olduğunu gösterdi. Ancak, gerçekte sokaklar bomboştu.

99 telefonla Google'ı kandıran adam - VİDEO

99 adet telefonla Google Haritalar'da trafik oluşturan adam

Simon Weckert, verilerimizin kime gittiğini göstermek ve Google'ın bile kolayca kandırılabileceğini ispatlamak için sanat ve hack karışımı bir deneye imza attığını söyledi.

favreoko

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel bilim ve teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

99 adet telefonla Google Haritalar'da trafik oluşturan adam

99 adet telefonla Google Haritalar'da trafik oluşturan adam

99 adet telefonla Google Haritalar'da trafik oluşturan adam

İlginizi Çekebilir
Facebook'un Instagram'dan elde ettiği gelir belli oldu
Facebook'a yakın kaynaklar, şirketin 2019 yılında Instagram'dan elde ettiği geliri açıkladı.
ABD yönetimi Huawei için toplantı yapacak
ABD yönetimi, Huawei'ye yönelik teknoloji ihracatına yeni ticari kısıtlamaları ele almak için bu ay toplantı yapmayı planlıyor.
iPhone üreticisi Foxconn, Çin'de bir hafta daha kapalı kalacak
Apple'ın Çin'deki en büyük iPhone tedarikçilerinden olan Foxconn, koronavirüs nedeniyle en az 1 hafta daha faaliyet göstermeyecek.
TikTok, Instagram'ın profil sayfası tasarımını kopyaladı
TikTok, Instagram'ın tasarımına oldukça benzeyen yeni profil sayfasını test ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
PKK, YPG/PYD yöneticileri Avrupa Parlamentosu'nda yer aldı
243
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
İstanbul Havalimanı'nda kaza sonrası yoğunluk yaşandı
47
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
Trump, Senato'daki azil soruşturmasında aklandı
99
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
Kar topu oynayan çocukları yakan madde bulundu
45
Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü
Garsonların servis açma kavgası: 1 ölü
83
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
CNN Türk'te siyaset yapan eski pilot yayından alındı
42
Çığda şehit olan asker, helallik için annesini aramış
Çığda şehit olan asker, helallik için annesini aramış
18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir