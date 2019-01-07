Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
DAVA
Uluslararası insan hakları davalarıyla tanınan avukat ve gazeteci Sadakat Kadri, Sokrates’in meşhur savunmasından engizisyona, cadı avından hayvanların yargılandığı mahkemelere, Nürnberg’den Stalin döneminin düzmece duruşmalarına, ırkçı önyargılardan savaş suçlarının yargılanmasına uzanan hattı izleyerek farklı hukuk sistemlerini ve tarihin ünlü ceza davalarını masaya yatırıyor.
Dava
Sadakat Kadri
Çev.: Gökhan Arıkan
Kolektif Kitap
S.: 552
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
KALBİMDEKİ CESARET
Kalbindeki Cesaret hayatı anlama ve kendini tanıma yolunda sevgiden ilham alanların öyküsüdür...
Kalbimdeki Cesaret
Canev Tatar
Altın Kitaplar
S.: 48
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
KÜRK MANTOLU MADONNA
Türk edebiyatının en güzel, en hüzünlü aşk romanlarının başında gelir Kürk Mantolu Madonna. Gerçek aşkı arayan iki insanın, Raif Efendi ile Maria Puder’in tutku dolu hikâyesidir.
Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali
Altın Kitaplar
S.: 184
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
KUYUCAKLI YUSUF
Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf’ta, bir Anadolu kasabasını tüm insani ve toplumsal gerçekliğiyle betimler. Roman, aşkla zorbalığı, haksızlığa isyanla çürütücü iktidar ilişkilerini ve daha birçok temayı sarsıcı bir toplum eleştirisiyle birlikte işlemesiyle edebiyatımızın öncü yapıtları arasında yerini alır.
Kuyucaklı Yusuf
Sabahattin Ali
Altın Kitaplar
S.: 256
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
PLATO'NUN PLATONİK FELESEFESİ: DEVLET
Bu kitap Leo Strauss’un Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Platon’un Politeia (Devlet) adlı diyaloğu üzerine 1957 bahar döneminde verdiği seminerin dökümünden oluşmaktadır.
Plato'nun Politik Felsefesi: Devlet
Leo Strauss
Çev.: Özgüç Orhan
Pinhan Yay.
S.: 440
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
YÜZÜNDEN ANLAŞILIYOR
Duygularınızla başa çıkamadığınızda yüzünüzdeki Mikro İfadelersizi ele verir. Evet, her şey yüzünüzden anlaşılır. Siz de başkalarının yüzünden onların duygularını anlayabilirsiniz.
Yüzünden Anlaşılıyor
Kasia Wezowski , Patryk Wezowkski , Serkan Tunç
h2o Kitap
S.: 144
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
YORUM TEORİSİ
1973 sonbaharında Paul Ricœur, Texas Hıristiyan Üniversitesi yüzüncü yıl kutlaması çerçevesinde bir dizi konferans vermek üzere Paris’ten Fort Worth’a geldi. Söz konusu konferans serisi “Söylem ve Artı Anlam” başlığını taşıyordu. Burada Yorum Teorisi adı altında yayınlanan genişletilmiş metin, ilk başlığı bir alt-başlık olarak muhafaza ediyor. Bu değişiklik ilk metnin, insan dilinin birliğini, sergilediği muhtelif kullanımlar açısından anlama teşebbüsünde bulunan sistematik ve kapsamlı bir teoriye doğru gelişimini işaret ediyor.
Yorum Teorisi: Söylem ve Artı Anlam
Paul Ricœur
Çev.: Gökhan Yavuz Demir
Pinhan Yay.
S.: 112
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
KUŞLAR HİKAYESİ
Sufî dünyada en önemli eserler arasında yer alan bu kitaptan önce İbn Sinâ ve Muhammed-i Gazzalî de kuş risaleleri yazmışlardı. Attâr, hem İbn Sinâ’dan hem de Gazzalî’den etkilenmiş olsa da tarzı İbn Sinâ’dan çok Gazzalî’ninkine daha yakındır. Dolayısıyla Mantıku’t-Tayr’daki hikayenin tasarlanışı Gazzalî’nin risalesindekinin aynıdır. Bu yüzden Gazzalî’nin Kuşlar Hikayesi önem kazanmaktadır...
Kuşlar Hikayesi
Ahmed Gazzali
Çev.: Nimet Yıldırım
Pinhan Yay.
S.: 80
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
BÜYÜK SORULARA KISA YANITLAR
Hawking’in ölümünden önce yazdığı son yazıların derlemesi olan bu kitap,tarihin en önemli zihinlerinden birinin büyük sorulara verdiği yanıtlardan oluşuyor.
Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar
Stephen Hawking
Çev.: Mehmet Ata Arslan
Alfa Yay.
S.: 200
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
İÇİNDEKİ ÇOCUK BİR YUVA BULMALI
Kendi değerinin farkında değil misin? Sevdiklerinle yaşadığın ufacık bir sorun yüzünden onlara aşırı tepki mi gösteriyorsun? Ya da arkadaşının söylediği basit bir lafı yanlış yorumlayıp kendini güvensiz mi hissediyorsun? O halde içindeki çocuğa bir yuva bulma zamanın gelmiş demektir!
İçindeki Çocuk Bir Yuva Bulmalı
Stefanie Stahl
Çev.: Azra Herrsher
Pegasus Yay.
S.: 250
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
ERKEKLERDEN VAZGEÇMİŞ KADINLAR APARTMANI
Değişik yaşlardan ve dünyalardan beş kadının ortak tek bir noktası vardır: Beşi de aşka tövbe etmiştir ve erkeklerden vazgeçip kendilerine farklı bir hayat yaratmışlardır. Erkeklerden vazgeçmiş kadınlar apartmanına hiçbir erkek giremez; ne bir sevgili, ne bir oğul, ne de bir arkadaş. Hatta tesisatçı ya da elektrikçinin bile kadın olması gerekmektedir. Bu apartmanda erkekler sadece yokluklarıyla mevcutturlar; kadınların hayallerinde, geçmişlerinde, yaralarında ve öfkelerindedirler…
Erkeklerden Vazgeçmiş Kadınlar Apartmanı
Karine Lambert
Çev.: Hasan Can Utku
Pegasus Yay.
S.: 184
Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix
*
Damla Karakuş
Instagram: biyografivekitap