Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

DAVA

Uluslararası insan hakları davalarıyla tanınan avukat ve gazeteci Sadakat Kadri, Sokrates’in meşhur savunmasından engizisyona, cadı avından hayvanların yargılandığı mahkemelere, Nürnberg’den Stalin döneminin düzmece duruşmalarına, ırkçı önyargılardan savaş suçlarının yargılanmasına uzanan hattı izleyerek farklı hukuk sistemlerini ve tarihin ünlü ceza davalarını masaya yatırıyor.

Dava

Sadakat Kadri

Çev.: Gökhan Arıkan

Kolektif Kitap

S.: 552

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KALBİMDEKİ CESARET

Kalbindeki Cesaret hayatı anlama ve kendini tanıma yolunda sevgiden ilham alanların öyküsüdür...

Kalbimdeki Cesaret

Canev Tatar

Altın Kitaplar

S.: 48

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KÜRK MANTOLU MADONNA

Türk edebiyatının en güzel, en hüzünlü aşk romanlarının başında gelir Kürk Mantolu Madonna. Gerçek aşkı arayan iki insanın, Raif Efendi ile Maria Puder’in tutku dolu hikâyesidir.

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali

Altın Kitaplar

S.: 184

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KUYUCAKLI YUSUF

Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf’ta, bir Anadolu kasabasını tüm insani ve toplumsal gerçekliğiyle betimler. Roman, aşkla zorbalığı, haksızlığa isyanla çürütücü iktidar ilişkilerini ve daha birçok temayı sarsıcı bir toplum eleştirisiyle birlikte işlemesiyle edebiyatımızın öncü yapıtları arasında yerini alır.

Kuyucaklı Yusuf

Sabahattin Ali

Altın Kitaplar

S.: 256

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PLATO'NUN PLATONİK FELESEFESİ: DEVLET

Bu kitap Leo Strauss’un Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde Platon’un Politeia (Devlet) adlı diyaloğu üzerine 1957 bahar döneminde verdiği seminerin dökümünden oluşmaktadır.



Plato'nun Politik Felsefesi: Devlet

Leo Strauss

Çev.: Özgüç Orhan

Pinhan Yay.

S.: 440

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YÜZÜNDEN ANLAŞILIYOR

Duygularınızla başa çıkamadığınızda yüzünüzdeki Mikro İfadelersizi ele verir. Evet, her şey yüzünüzden anlaşılır. Siz de başkalarının yüzünden onların duygularını anlayabilirsiniz.

Yüzünden Anlaşılıyor

Kasia Wezowski , Patryk Wezowkski , Serkan Tunç



h2o Kitap

S.: 144

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YORUM TEORİSİ

1973 sonbaharında Paul Ricœur, Texas Hıristiyan Üniversitesi yüzüncü yıl kutlaması çerçevesinde bir dizi konferans vermek üzere Paris’ten Fort Worth’a geldi. Söz konusu konferans serisi “Söylem ve Artı Anlam” başlığını taşıyordu. Burada Yorum Teorisi adı altında yayınlanan genişletilmiş metin, ilk başlığı bir alt-başlık olarak muhafaza ediyor. Bu değişiklik ilk metnin, insan dilinin birliğini, sergilediği muhtelif kullanımlar açısından anlama teşebbüsünde bulunan sistematik ve kapsamlı bir teoriye doğru gelişimini işaret ediyor.

Yorum Teorisi: Söylem ve Artı Anlam

Paul Ricœur

Çev.: Gökhan Yavuz Demir

Pinhan Yay.

S.: 112

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KUŞLAR HİKAYESİ

Sufî dünyada en önemli eserler arasında yer alan bu kitaptan önce İbn Sinâ ve Muhammed-i Gazzalî de kuş risaleleri yazmışlardı. Attâr, hem İbn Sinâ’dan hem de Gazzalî’den etkilenmiş olsa da tarzı İbn Sinâ’dan çok Gazzalî’ninkine daha yakındır. Dolayısıyla Mantıku’t-Tayr’daki hikayenin tasarlanışı Gazzalî’nin risalesindekinin aynıdır. Bu yüzden Gazzalî’nin Kuşlar Hikayesi önem kazanmaktadır...

Kuşlar Hikayesi

Ahmed Gazzali

Çev.: Nimet Yıldırım

Pinhan Yay.

S.: 80

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BÜYÜK SORULARA KISA YANITLAR

Hawking’in ölümünden önce yazdığı son yazıların derlemesi olan bu kitap,tarihin en önemli zihinlerinden birinin büyük sorulara verdiği yanıtlardan oluşuyor.



Büyük Sorulara Kısa Yanıtlar

Stephen Hawking

Çev.: Mehmet Ata Arslan

Alfa Yay.

S.: 200

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İÇİNDEKİ ÇOCUK BİR YUVA BULMALI

Kendi değerinin farkında değil misin? Sevdiklerinle yaşadığın ufacık bir sorun yüzünden onlara aşırı tepki mi gösteriyorsun? Ya da arkadaşının söylediği basit bir lafı yanlış yorumlayıp kendini güvensiz mi hissediyorsun? O halde içindeki çocuğa bir yuva bulma zamanın gelmiş demektir!

İçindeki Çocuk Bir Yuva Bulmalı

Stefanie Stahl

Çev.: Azra Herrsher

Pegasus Yay.

S.: 250

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ERKEKLERDEN VAZGEÇMİŞ KADINLAR APARTMANI

Değişik yaşlardan ve dünyalardan beş kadının ortak tek bir noktası vardır: Beşi de aşka tövbe etmiştir ve erkeklerden vazgeçip kendilerine farklı bir hayat yaratmışlardır. Erkeklerden vazgeçmiş kadınlar apartmanına hiçbir erkek giremez; ne bir sevgili, ne bir oğul, ne de bir arkadaş. Hatta tesisatçı ya da elektrikçinin bile kadın olması gerekmektedir. Bu apartmanda erkekler sadece yokluklarıyla mevcutturlar; kadınların hayallerinde, geçmişlerinde, yaralarında ve öfkelerindedirler…

Erkeklerden Vazgeçmiş Kadınlar Apartmanı

Karine Lambert

Çev.: Hasan Can Utku

Pegasus Yay.

S.: 184

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Damla Karakuş

[email protected]

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