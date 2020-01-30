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Zonguldak’ta otomobil takla attı: 3 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü otomobiliyle karşı şeride geçip takla attı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 30.01.2020 - 19:58..
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde Ereğli ilçesi Soğanlısuyu rampaları mevkisinde kaza meydana geldi.

İnci Aydın (32) idaresindeki 67 LG 076 plakalı otomobil Zonguldak’tan Ereğli istikametine seyir halinde iken Soğanlısuyu rampaları mevkisinde virajı girdiği sırada kontrolü kaybedip önce karşı şeride geçti, ardından da takla atarak su kanalına uçtu.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Zeynep S. ile Beyhan A. yaralandı. Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kurtarma ekipleri ve vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan 3 kişi olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken savcılık kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak’ta otomobil takla attı: 3 yaralı -1

Zonguldak’ta otomobil takla attı: 3 yaralı -2

Zonguldak’ta otomobil takla attı: 3 yaralı -3

Zonguldak’ta otomobil takla attı: 3 yaralı -4

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