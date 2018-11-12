Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti'de yerel seçimler için aday adaylığı 16 Kasım tarihine kadar uzatıldı.

Bayern Münih, Fransız yıldızı Franck Ribery'nin Borussia Dortmund maçı sonrası Fransız muhabir Patrick Guillou ile kavga ettiğini doğruladı.

1 İran, ABD'nin uyguladığı ambargoyu borsa ile deliyor İran Petrol Bakanlığı, daha önce 79 dolar 15 sentten Tahran Enerji Borsası'nda satışa sunduğu petrolün varilini 64 dolar 97 sente düşürdü.

2 Mahkum yakınının sözleri Devlet Bahçeli'yi kızdırdı Af yasası için MHP'ye oy verdiğini söyleyen mahkum yakınına kızan Bahçeli, "İstersen oy verme, biz oy için yapmıyoruz" dedi.

3 Bu sefer de Erdal Beşikçioğlu sosyal medyada linç ediliyor Sabah gazetesinin Günaydın ekine röportaj veren Erdal Beşikçiooğlu "Hepimiz aynı gemideyiz, önce bunu fark edelim" dediği için sosyal medyada bir kısım kitlenin lincine uğruyor.

4 Engincan Ural'ın panik halleri Londra'daki eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a dönen Engincan Ural, kız arkadaşıyla görüntülenince kısa bir panik yaşadı.

5 Kendisini mutlu edecek erkeğe servet ödeyecek İngiltere'nin en genç milyoneri, 23 yaşındaki Jane Park, kendisini mutlu edecek adama yılda 60 bin pound ödeyeceğini söyledi.

6 Putin: Avrupa ordusu fikri olumlu bir gelişme Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliğine ait bir ordu kurulması fikrini değerlendirdi.