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Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta PKK’lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan için, memleketi Mersin’de tören düzenlendi.

İHA | 12.11.2018 - 13:14..
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Şırnak’ta Görmeç köyü kırsalında, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca gerçekleştirilen, Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu’nda, Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Operasyonda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan’ın, Mersin’in Erdemli ilçesindeki evine yas düştü. Şehit Doğan için Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesi’nde tören düzenlendi.

Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

"AĞLAMAYACAĞIM, DÜŞMANI GÜLDÜRMEYECEĞİM"

Tören öncesi konuşan anne Halime Doğan, "Yavrum öldü diye ağlamayacağım, düşmanı güldürmeyeceğim. Vatan sağolsun. Bayrak göklerde dalgalansın. Oğlum herkesin yavrusu. Ona dua edeceğiz. Kanını yerde koymasınlar yavrum." dedi.

Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı



Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı



Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı



Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı



Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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