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Tatilciler Kuşadası'na akın etti

Kurban Bayramı'nı fırsat bilen yerli tatilciler Kuşadası'nı tercih ederken ilçede adım atacak yer kalmadı.

İHA | 14.08.2019 - 09:10..
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Kurban Bayramı tatili turizmcilerin yüzünü güldürdü.

REZERVASYONLAR YÜZDE 100'E ULAŞTI

Yerli tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle rezervasyonlarda yüzde 100'lere varan doluluk oranı ile karşılaşıldı.

5 günlük tatil nedeniyle tam kapasite çalışan konaklama tesislerine başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere büyük kentlerdeki tatilciler yoğun ilgi gösterdi.

Tatilciler Kuşadası'na akın etti

HAREKETLİLİK SOKAKLARA YANSIDI

Gündüz plajlarda yaşanan hareketlilik akşam saatlerinden itibaren Kuşadası sokaklarına yansıdı. Tüm kafe ve restoranlar doldu.

Kuşadası'nda insan seli VİDEO

SOKAKLARDA ADIM ATACAK YER KALMADI

Araçlar cadde ve sokakları kilitleri. Bayramın üçüncü günü akşamı Kuşadası sokaklarında adım atacak yer kalmadı. Bayram tatili ile birlikte yoğun bir tatilci akınına uğrayan Kuşadası'nda sokaklar ve sahil bandı doldu.

Tatilciler Kuşadası'na akın etti

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