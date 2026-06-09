A Milli Futbol Takımı, Arizona'daki ilk idmanını taraftara açık yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Arizona'da kampa giren A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını taraftarlara açık olarak yaptı.

Arizona Athletic Grounds'taki Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde taraftarlara ve basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşularıyla başladı ve 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

ÇİFT KALE MAÇ YAPILDI

Futbolcular antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaptı.

Antrenmanda tedavisi devam eden Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.

HAZIRLIKLAR SÜRECEK

A Milli Futbol Takımı, yarın yapacağı antrenmanla Dünya Kupası hazırlıklarını devam edecek.