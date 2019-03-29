Anadolu Ajansı'nın (AA) haberlerini akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip etme imkanı sağlayan iOS uygulaması, yepyeni sürümüyle Apple Store’daki yerini aldı.

ANLIK VERİLER 13 FARKLI DİLDE YAYINDA

Haberleri okumak, haber ve kategoriler arasında gezinmek şimdi çok daha kolaylaştı. Mobil uygulamada, artık ana ekranı dikey ve yatay sürükleyerek tüm içeriğe rahatlıkla ulaşılabiliyor. Daha sonra okumak için kaydettiğiniz haberler, canlı yayınlar, bildirimler ve ana menü hemen parmaklarınızın ucunda yer alıyor.

AA mobil uygulaması yenilendi VİDEO

Okuyucularına, 13 farklı dil seçeneğinde Türkiye ve dünya gündemini takip etme imkanı sunan uygulama, barındırdığı güncel teknolojilerle bu konudaki öncü olma özelliğini sürdürüyor.