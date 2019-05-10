AA muhabiri Abdülkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlandı.

3 BİN 500 METREDEN DÜŞTÜ

Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.

AA muhabiri görev başında uçuruma yuvarlandı

SOĞANLI DAĞI DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLUNA SAHİP

Soğanlı Dağı’ndaki 29 keskin virajlı D- 915 yolu 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilmişti. Rus askerleri tarafından 1916 yılında yapıldığı ve o dönem 'ölüm yolu' olarak adlandırıldığı bilinen güzergahta virajlar, tek seferde dönülemiyor.