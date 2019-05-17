taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

Geçtiğimiz hafta dünyanın en tehlikeli yoluna sahip Soğanlı Dağı'ndan düşen AA muhabiri için derede yapılan çalışmalar henüz sonuç vermedi.

AA | 17.05.2019 - 16:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Nişancı'nın bulunması için yürütülen aramaların 8'inci gününde, olayın gerçekleştiği bölgenin 1 kilometre gerisinde oluşturulan bende ilave bir bent daha yapılması yönünde çalışmalar sürecek.

AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

SU AKIŞI EN AZA İNDİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Ekipler, kurulacak bent ve göletlerle deredeki suyun tahliyesinin hızlandırılması ve arama yapılacak alanda su akışının en az seviyeye indirilebilmesine çalışıyor.
Bu kapsamda, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü, Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünce çalışmalar eş güdümlü yürütülüyor.

AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

Ekiplerin derenin debisi ve su miktarının azaltılması çalışmalarına paralel olarak Rize Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri de Nişancı'nın düştüğü alanda arama çalışmalarına devam ediyor.

AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

AA muhabirini arama çalışmaları sürüyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

221
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

338
Gurur Aydoğan nişan attı

Gurur Aydoğan nişan attı

38
Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

181
MEB'den yeni ortaöğretim modeli

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

131
Green Card sistemi değişiyor

Green Card sistemi değişiyor

44
Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

342
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir