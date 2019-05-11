AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken, dün Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı, arama çalışmaları yeniden başladı.
HAVA KARARANA KADAR EKİPLER DURMADI
Nişancı'nın kaybolduğu bölgede dün hava kararana kadar arama kurtarma çalışması yapan yaklaşık 100 kişilik AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri, gece verilen aranın ardından çalışmalarına tekrar başladı.
GECE İHA'LAR TARAMA YAPTI
Aramalar, gece İHA'ların termal kameralarla da çalışma yaptığı vadi ile uçurumun alt bölgesindeki derede gerçekleştiriliyor.
DALGIÇLAR DEREYE İNDİ
Bölgenin hem Trabzon hem de Bayburt tarafından sürdürülen arama faaliyetlerine, Rize'den gelen dalgıçlar da dere içindeki aramalara dahil oldu.
AA muhabirini arama çalışmaları VİDEO