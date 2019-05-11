1 Şenol Güneş yeni bir şampiyonluk hesabı yaptı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyonluğa olan inancını yitirmedi. Güneş, kalan maçları kazanmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi.

2 Anne katiline ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası Bursa'da arkadaşlarıyla evde alkol alırken annesi ile tartışan ve talihsiz kadını başını duvara vurarak öldüren zanlının, akli dengesinin yerinde olduğu belirlendi.

3 48 MP kameralı Realme X'in özellikleri ortaya çıktı 15 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikte resmi olarak tanıtılacak Realme X'e ait özellikleri sizler için derledik.

4 Polis dolandırıcılığı son anda engelledi Bursa'da bir kişi kendisini telefonda polis olarak tanıtıp, eşinin kaçırıldığını iddia eden dolandırıcıların hesabına 49 bin lira yatırmaya giderken polis tarafından son anda engellendi.

5 AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda uçuruma yuvarlanan AA muhabirini, arama çalışmaları yeniden başladı.

6 Japonya ve Rusya anlaşamadı Hem Rusya'nın hem de Japonya'nın hak iddia ettiği Kuril Adaları için bir görüşme yapıldı. Dört saat süren görüşme sonunda taraflar arasında anlaşma sağlanamadı.