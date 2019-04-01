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AA seçim sonuçlarının tamamını açıkladı

Seçim sonuçları dün gece gündemin en önemli maddesi olurken, Anadolu Ajansı Türkiye genelinde resmi olmayan sonuçların tamamını açıkladı.

AA | 01.04.2019 - 19:08..
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AA seçim sonuçlarının tamamını açıkladı

Yerel seçimlere ilişkin oy sayımı resmi olarak devam ederken, resmi olmayan sonuçlar Anadolu Ajansı tarafından tamamiyle duyuruldu. Ülke genelinde yapılan seçimlerin sonuçlarından sandıkların yüzde 100'ünün verileri AA veri tabanına girildi.

AA seçim sonuçlarının tamamını açıkladı

İSTANBUL'DA SONUÇ NETLEŞTİ

AK Parti'nin geçersiz oylarda itiraz etmesi beklenen İstanbul'da AA, resmi olmayan sonuçları ilan etti.

AA seçim sonuçlarının tamamını açıkladı

Özellikle dün gece büyük bir tartışma oluşturan "veri akışı" krizine nokta koyan AA, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını duyurdu. AA verilerine göre İmamoğlu oyların yüzde 48,79'unu alırken AK Partili Binali Yıldırım ise 48.51'de kaldı.

İkili arasındaki oy farkı ise 23945 olarak açıklandı.

TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR

Türkiye genelinde ilan edilen sonuçlara görsellerin üzerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

AA seçim sonuçlarının tamamını açıkladı

AA seçim sonuçlarının tamamını açıkladı

AA seçim sonuçlarının tamamını açıkladı

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