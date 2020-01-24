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AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışı için hazırlanan anlaşma, AB yetkilileri tarafından onaylandı.

AA | 24.01.2020 - 14:28..
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AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB DE İMZALADI

31 Ocak'ta AB'den resmen ayrılmasının hukuki temelini teşkil eden tasarı, Kraliçe 2. Elizabeth'in onayıyla dün yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasını imzaladı.

AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı

''ORTAK VE MÜTTEFİKLER OLARAK YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ''

Michel, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bazı şeyler değişecek ancak dostluğumuz baki. Ortak ve müttefikler olarak yeni bir sayfa açıyoruz." ifadesini kullandı.

AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı

YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İÇİN AP ONAYI GEREKİYOR

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için, Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanması gerektiği belirtilirken, AP'nin, 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenecek Genel Kurul'da anlaşmayı oylayacağı öğrenildi.

Bunun ardından AB Konseyi, tüm birlik adına yazılı bir karar kabul edecek.

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