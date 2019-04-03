AB Brexit Baş Müzakerecisi: Brexit’in ertelenmesi trajedi

Avrupa Parlamentosu Brexit Baş Müzakerecisi Guy Verhofstadt, AB yetkililerine Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecinin uzatılması konusunda “illüzyonlara” kapılmamaları gerektiğini söyledi ve söz konusu durumu Brüksel için Birleşik Krallık’ın “bir ayağının içerde, bir ayağının dışarıda” olduğu bir trajedi olarak tanımladı.

"PROBLEM CORBYN DEĞİL"

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in Brexit çıkmazına bir çözüm olarak İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn’le birlikte çalışma teklifiyle ilgili olarak Verhofstadt, problemin Corbyn değil, “Muhafazakar Parti içindeki iç departmanlar” olduğunu söyledi.