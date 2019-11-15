AB: DEAŞ'lı teröristler bize gelmesin

Türkiye'de misafir olan 4 milyon Suriyeli için kapıların açılmamasını isteyen AB'den bu sefer DEAŞ'lı teröristlerin iadesi konusunda istek geldi...

ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları toplantısı, tutuklu DEAŞ militanlarının ülkelerine gönderilip yargılanması konusunda ABD ve Avrupalı ülkeler arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha ortaya koydu.

Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre ABD, Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan DEAŞ militanlarını geri alıp yargılamasını isterken, Avrupa ülkeleri bu konudaki isteksizliklerini bir kez daha gündeme getirdi.



Özellikle DEAŞ militanlarının vatandaşı oldukları ülkelere nasıl ve ne şekilde gönderilecekleri konusunda uzlaşma sağlanamadı.

TÜRKİYE DEAŞ'LILARI YOLLADI ORTALIK KARIŞTI

DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenlediği son operasyon ile ABD’de bölgedeki asker sayısını azaltma kararını masaya yatırdı. Suriye’nin kuzeyinde tutuklu DEAŞ militanı ile ailesinin geleceği ise toplantının en önemli gündem maddesini oluşturdu.

ABD Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan Sales, “Kimse ABD’den veya başkasından kendileri adına bu sorunu çözmesini beklemesin” dedi.

ABD, Avrupalıların kendi vatandaşı DEAŞ militanlarının ülkeye geri alıp yargılamasını isterken Avrupa ülkeleri ise bu konuda isteksiz davrandı.

AB:TÜRKİYE YARGILASIN BİZE GÖNDERMESİN





Avrupa ülkeleri, yargılanacak kişiler hakkında "kanıt toplamanın zorluğu", "kendi topaklarında terör saldırılarını yeniden artacağı" ve "kamuoylarındaki tepki" yüzünden bu konuda ayak sürüdü.

ABD: BU BİR ÇÖZÜM DEĞİL

ABD’li yetkili Sales, “Başka bir ülkeye kendi teröristini gönderip, bu kişilerin orada yargılanmasını istemek uygulanabilir çözüm değil.” dedi.

FRANSA DA TÜRKİYE YARGILASIN DEDİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise tutuklu DEAŞ militanlarının suçlarını işledikleri yere en yakın bir yerde yargılanmasını isterken, kendi ülkesi DEAŞ vatandaşlarını Fransa’da yargılamak istemedikleri mesajını verdi.